Происшествия

РИАМОРИАМОТело убитой женщины нашли в парке «Лосиный остров»

Следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины, тело которой нашли на территории природного парка «Лосиный остров» на востоке Москвы, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного ГСУ Следственного комитета РФ Юлия Иванова.
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с чего всё началось
«По данным следствия, вечером 14 ноября 2019 года на территории парка «Лосиный Остров» в городе Москве было обнаружено тело 45-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ран в области туловища», — заявила
 пресс-служба.
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