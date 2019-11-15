Происшествия
РИАМОТело убитой женщины нашли в парке «Лосиный остров»
Следователи устанавливают обстоятельства убийства женщины, тело которой нашли на территории природного парка «Лосиный остров» на востоке Москвы, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного ГСУ Следственного комитета РФ Юлия Иванова.
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с чего всё началось
«По данным следствия, вечером 14 ноября 2019 года на территории парка «Лосиный Остров» в городе Москве было обнаружено тело 45-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ран в области туловища», — заявила пресс-служба.RT на русском04:50
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Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.
Происшествия
В Челябинской области проверят все частные дома престарелых
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Общество
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Происшествия
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Общество
В Карелии зафиксирована массовая гибель птиц
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Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
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Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Политика
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Общество
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Общество
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Экономика
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
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В Москве пропала актриса Мария Стерникова
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Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»
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В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
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