Темп роста числа заразившихся коронавирусом снизился с марта в 54 раза
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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что темп роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией с марта 2020 года снизился в России в 54 раза. Об этом она заявила на совещании с участием Владимира Путина.В источнике
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