Темп роста числа заразившихся коронавирусом снизился с марта в 54 раза

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что темп роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией с марта 2020 года снизился в России в 54 раза. Об этом она заявила на совещании с участием Владимира Путина.