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KM.ru
KM.ru

Темп роста числа заразившихся коронавирусом снизился с марта в 54 раза

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что темп роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией с марта 2020 года снизился в России в 54 раза. Об этом она заявила на совещании с участием Владимира Путина.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Путину доложили о ситуации с коронавирусом в России

Lenta.ru10:07
Известия

Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в 54 раза

Известия10:24
Российская газета

Заболеваемость COVID-19 в России с марта снизилась в 54 раза

Российская газета10:20
Вести.Ru

Темп роста числа заразившихся ковидом России снизился в 54 раза

Вести.Ru10:14
Газета.Ru

Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

Газета.Ru10:29
Агентство Москва

Голикова: Ежедневный темп прироста заболеваемости COVID-19 в России с марта снизился в 54 раза

Агентство Москва09:59
РИА Новости

Голикова заявила о преобладании бессимптомных форм течения COVID-19

РИА Новости09:57

Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли связались по телефону для того, чтобы обсудить инцидент с солдатами в Сирии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
Пентагон и Минобороны РФ обсудили инцидент с солдатами США в Сирии
Ведомости16:01
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СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Facebook ждёт обрушения доходов от рекламы из-за повышенной конфиденциальности в iOS 14

Сегодня Facebook предупредила рекламодателей, что новые инструменты Apple для борьбы с отслеживанием персональных данных пользователей могут привести к падению доходов от рекламной платформы Audience Network более чем на 50 % из-за удаления возможностей персонализации рекламы в приложениях.
3DNews14:29

Омская клиника попросила Charite предоставить данные по Навальному

Медики городской клинической больницы скорой медицинской помощи 1 Омска попросили своих немецких коллег из клиники Charite предоставить информацию, на основании которой они сделали выводы об интоксикации блогера Алексея Навального.
NewInform08:25
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Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новости14:10