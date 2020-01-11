"Температура будет около нулевой отметки", - пояснил синоптик. По данным Гидрометцентра, днем во вторник, 14 января, и в среду, 15 января, прогнозируется от двух градусов мороза до трех градусов тепла, в четверг - один-шесть градусов тепла.

с чего всё началось

Ну совсем это не зимняя температура. Температура в течение недели приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину, абсолютный рекорд температуры для 13 января был установлен в 2005 году. Тогда столбик термометра поднялся до +3,7 °С.

Температура 13 января в Москве может установить абсолютный рекорд

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