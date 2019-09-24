с чего всё началось

В октябре в Москву может вернуться температура +15–20°С, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова «РИА Новости». По прогнозам синоптика, в октябре погода придет к норме, а температура периодами может быть даже выше климатической нормы.

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Политика Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Транспорт По Крымскому мосту прошел тестовый поезд Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.

Общество Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.

Общество Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Экономика Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля Два налоговых маневра в РФ сократили инвестиции в нефтепереработку фактически до нуля, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Украина назвала главную ошибку Зеленского в отношениях с Россией Владимир Зеленский назначил на должность главы МИД Украины Вадима Пристайко. Человека, с которым не будет говорить Москва.

Общество МЧС ликвидирует 578 своих учреждений В рамках масштабной реорганизации до конца 2019 года будут ликвидированы 578 учреждений МЧС России.

Шоу-бизнес Александру Числову диагностировали ВИЧ и шантажировали перед смертью Актера фильма "Легенда №17" и сериала "Папины дочки" Александра Числова перед смертью шантажировали представители благотворительного фонда.

Политика Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Политика Россия не намерена расширять список поставщиков газа на Украину Глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что у России нет планов менять законодательство и допускать экспорт трубопроводного газа на Украину другими поставщиками, помимо «Газпрома».

Космос В NGC 1068 обнаружена необычная сверхновая типа II Международная группа астрономов сообщает об обнаружении необычной сверхновой типа II в галактике NGC 1068 в рамках съемки DLT40.

Общество Подтверждены проблемы с Sukhoi Superjet 100 в России Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.

Политика Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.

Авто Показали вторую генерацию родстера «Крым» Проект отечественных студентов, получивший название «Крым», теперь имеет дальнейшее развитие, но о серийном производстве говорить еще рано.

Экономика Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2% Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Шоу-бизнес Телеведущий Юрий Николаев высказался о болезни Анастасии Заворотнюк Известный российский телеведущий Юрий Николаев, который ранее проходил лечение от онкологического заболевания, высказался о недуге Анастасии Заворотнюк.

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Наука Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов Британский изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Игры Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.