Общество
КоммерсантъТемпература в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
В октябре в Москву может вернуться температура +15–20°С, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова «РИА Новости». По прогнозам синоптика, в октябре погода придет к норме, а температура периодами может быть даже выше климатической нормы.
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В октябре в Москву может вернуться двадцатиградусное тепло, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.Моя Москва.онлайн07:04
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Авиакомпания «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о случаях перегрузки на самолетах Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), пишет ТАСС со ссылкой на заявление авиакомпании.
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