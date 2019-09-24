Общество
КоммерсантъТемпература в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
В октябре в Москву может вернуться температура +15–20°С, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова «РИА Новости». По прогнозам синоптика, в октябре погода придет к норме, а температура периодами может быть даже выше климатической нормы.
Читать в источнике
Оценить65
с чего всё началось
В октябре в Москву может вернуться двадцатиградусное тепло, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.Моя Москва.онлайн07:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:08, Вашингтон
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
Трамп поставил ультиматум по помощи Украине
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.
Газета.Ru 09:52
Футбол
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году
Коммерсантъ 14:14
Кино
От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»
Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.
РБК 13:03
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1» по его же просьбе
После ухода политолога из студии, ведущий объяснил разницу между делами Князева и Черкалина.
РИА Новости 14:22
Гаджеты
Boston Dynamics научили робота акробатике
Компания Boston Dynamics показала новое видео, на котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует акробатические способности.
Профиль 13:39
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Общество
Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
RT на русском 09:32
Космос
Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса
Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.
Rusargument 21 сентября в 17:59
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета 07:57
Политика
Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 04:04
Общество
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Армия и оружие
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Газета.Ru 02:49
Общество
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров
Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.
РБК 12:02
Происшествия
Пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане потушен
Интерфакс вчера в 19:49
Политика
Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе работы на Генассамблее ООН провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Московский Комсомолец 13:12
Армия и оружие
Кириенко призвал завершить работу над оружием, которое неудачно испытали под Северодвинском
Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания произошел взрыв под Северодвинском, передает «Интерфакс».
Дождь 14:40
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК 13:35
Энергетика
Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину
Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне.
Газета.Ru 14:34
Киберспорт
Solo опубликовал фотографию с Иваном Ургантом
Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин выложил фотографию с Иваном Ургантом в Instagram.
CyberSport.ru 09:39
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета 12:08
Общество
В Сочи зафиксировали рекордное за последние 125 лет похолодание
Минусовая температура ожидается в ближайшие трое суток в двух федеральных округах – Южном и Северокавказском.
Вести ФМ 14:05
Армия и оружие
ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан
Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ вчера в 05:47
Политика
Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей
Что же касается трех кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении.
ТАСС 06:01
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05