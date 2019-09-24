с чего всё началось

В октябре в Москву может вернуться температура +15–20°С, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова «РИА Новости». По прогнозам синоптика, в октябре погода придет к норме, а температура периодами может быть даже выше климатической нормы.

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Политика Трамп поставил ультиматум по помощи Украине Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выделять деньги Украине пока европейские страны не выполнят его условия, передает Reuters.

Кино От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда» Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова.

Политика Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство» 16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.

Гаджеты Boston Dynamics научили робота акробатике Компания Boston Dynamics показала новое видео, на котором человекоподобный робот Atlas демонстрирует акробатические способности.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании "Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.

Общество Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Космос Наблюдаются пульсации магнитного поля Марса Исследователи космического пространства сообщили, что ровно в полночь по марсианскому времени на Красной планете начинает пульсировать магнитное поле.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.

Общество «Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.

Армия и оружие Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Общество Пресс-секретарь Медведева прокомментировал письмо от актеров Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил РБК, что письмо актеров с просьбой освободить участников «московского дела» поступило в аппарат премьера.

Политика Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Президент Украины Владимир Зеленский в ходе работы на Генассамблее ООН провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Армия и оружие Кириенко призвал завершить работу над оружием, которое неудачно испытали под Северодвинском Бывший глава «Росатома» и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал завершить работу над оружием, во время испытания произошел взрыв под Северодвинском, передает «Интерфакс».

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Энергетика Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне.

Киберспорт Solo опубликовал фотографию с Иваном Ургантом Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин выложил фотографию с Иваном Ургантом в Instagram.

Путешествия Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.

Общество В Сочи зафиксировали рекордное за последние 125 лет похолодание Минусовая температура ожидается в ближайшие трое суток в двух федеральных округах – Южном и Северокавказском.

Армия и оружие ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.

Политика Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей Что же касается трех кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении.