с чего всё началось

В октябре в Москву может вернуться температура +15–20°С, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова «РИА Новости». По прогнозам синоптика, в октябре погода придет к норме, а температура периодами может быть даже выше климатической нормы.

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Энергетика Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2» Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.

Кино Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети.

Происшествия В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

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Политика Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Кино В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона» Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.

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Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Политика Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.

Политика СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Политика Зеленский пообещал пригласить Трампа на Украину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на успешное развитие отношений с Соединенными Штатами и собирается пригласить американского лидера Дональда Трампа посетить Украину.

Политика На Украине назвали главную ошибку Зеленского в отношениях с РФ Герман считает, что министром должен был быть человек, с которым бы разговаривали и Запад, и Восток.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Гаджеты Xiaomi представила смартфон с экраном со всех сторон Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha с экраном со всех сторон, говорится в блоге компании.

Гаджеты Новая операционная система Apple для iPad вышла официально Apple выпустила финальную версию iPadOS, версию iOS, предназначенную специально для планшетов компании.

Политика Новая делегация Украины в ПАСЕ отказалась от участия в осенней сессии Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась принимать участие в осенней сессии ассамблеи из-за возвращения России, передает в понедельник РИА Новости.

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Политика В ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.

Общество МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

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Шоу-бизнес Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.

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Футбол СМИ узнали об угрозе отстранения сборной России от катарского ЧМ-2022 Сборная России по футболу может пропустить катарский мундиаль 2022 года по причине новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Общество Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.