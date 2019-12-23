Общество

ВедомостиВедомостиТемпература в Москве обновила рекорд 140-летней давности

Температура воздуха на московской метеостанции в районе ВДНХ к 20.00 понедельника достигла 6,2 градуса выше ноля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России. Это абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 понедельника поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
Интерфаксвчера в 13:14

Подробнее о событии

В Москве побит температурный рекорд: 23 декабря оказалось самым теплым за 140 лет

Комсомольская правдавчера в 14:26

Температура в Москве обновила 140-летний рекорд

Вечерняя Москвавчера в 13:27

Температура воздуха в Москве в понедельник обновила рекорд четырехлетней давности

Агентство Москвавчера в 13:13

Температура в Москве установила абсолютный рекорд

Москва 24вчера в 13:27

Погода в Москве вновь установила рекорд

Мослентавчера в 06:31

Вильфанд: в Москве будет побит температурный рекорд 2015 года

РЕН ТВвчера в 04:39

В декабре в Москве выпало рекордно малое количество снега

Mockva.ru22 декабря в 08:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Происшествия

Мэра мексиканского города застрелили на рождественском вечере

Группа вооруженных людей ворвалась на рождественский вечер Системы комплексного развития семьи (DIF) и убила Артуро Гарсию Веласкеса, мэра этого города, а также сотрудника городской администрации и зятя градоначальника Хавьера Терреро.
Известия вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах

Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Newsroom24 вчера в 08:40
Общество

Россияне назвали худшие подарки на Новый год

РБК вчера в 22:18
Происшествия

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
РИА Новости 00:25
Общество

Галина Волчек попала в реанимацию

Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.
Lenta.ru вчера в 23:23
Политика

Пушков рассказал, почему генсек НАТО хочет встретиться с Путиным

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможной встрече с Владимиром Путиным, назвав истинные мотивы политика.
РИА Новости вчера в 21:07
Армия и оружие

Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
РИА Новости 22 декабря в 13:08
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости вчера в 08:54
Наука

Убийства римских императоров объяснили инженерией

«Интересно, что на первый взгляд случайные насильственные смерти римских императоров — на протяжении более чем четырех веков, на фоне быстро менявшегося мира — систематически следовали структуре, заданной инженерными статистическими моделями», — резюмирует Джозеф Салех.
Naked Science вчера в 03:30
Шоу-бизнес

Попов ответил Наргиз за ее слова о России

Народные новости вчера в 21:36
Кино

«Кинопоиск» выбрал самые популярные у пользователей фильмы 2019 года

ИжевскИнфо.РУ вчера в 11:33
Авто

Представители АвтоВАЗа подвели итоги 2019 года для бренда LADA

Представители компании АвтоВАЗ решили подвести итоги 2019 года для бренда LADA.
Актуальные Новости вчера в 07:55
Политика

Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

РИА Новости вчера в 09:04
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС вчера в 05:57
Экономика

Глава ПФР рассказал об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов раскрыл особый механизм индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
News.ru 21 декабря в 22:36
Политика

Оператор «Северного потока-2» прокомментировал американские санкции

В компании оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG прокомментировали санкции США в отношении российского газопровода.
Радио Sputnik вчера в 10:52
Политика

Путин признался, что не пьет чай

Газета.Ru вчера в 10:21
Происшествия

Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов

Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.
Коммерсантъ 00:08
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин официально открыл железнодорожную часть Крымского моста.
Российская газета 00:11
Общество

Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России

Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
РБК вчера в 11:57
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Происшествия

Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Вести.Ru вчера в 15:33
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Lenta.ru 20 декабря в 19:22
Общество

«Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.
RT на русском вчера в 20:50
Политика

Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину

Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».
Эхо Москвы вчера в 19:03
Космос

«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель "Протон-М", которой 24 декабря предстоит отправить на орбиту метеорологический спутник "Электро-Л" номер 3, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
РИА Новости 21 декабря в 00:54
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России

Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
РИА Новости вчера в 11:00
Политика

Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как одной фразой избавил республику от воров в законе и их устоев, велев им не заниматься своими делами в регионе.
Lenta.ru вчера в 10:52
Авто

В Крыму начнут выпускать электромобили исключительно из отечественных деталей

Производство электромобилей, начавшееся в Крыму после воссоединения с Россией, в 2020 году будет полностью обеспечено отечественными деталями, рассказал ТАСС директор научно-производственного предприятия "Эльтавр" Михаил Демурия.
ТАСС 00:18
Футбол

«Ростов» расторг контракт с Рагнаром Сигурдссоном

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон покинул клуб, сообщает Sport24. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное