Общество
ВедомостиТемпература в Москве обновила рекорд 140-летней давности
Температура воздуха на московской метеостанции в районе ВДНХ к 20.00 понедельника достигла 6,2 градуса выше ноля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России. Это абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
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Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 понедельника поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.Интерфакс13:14
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В Москве побит температурный рекорд: 23 декабря оказалось самым теплым за 140 лет
Комсомольская правда14:26
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