Общество
ИнтерфаксТемпература в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений
Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 понедельника поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
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с чего всё началось
"Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро. Собеседник агентства напомнил, что это третий температурный рекорд с начала зимы.Интерфакс13:14
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В Москве побит температурный рекорд: 23 декабря оказалось самым теплым за 140 лет
Комсомольская правда14:26
Температура воздуха в Москве в понедельник обновила рекорд четырехлетней давности
Агентство Москва13:13
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