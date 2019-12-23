Температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ к 20:00 понедельника поднялась до 6,2 градусов тепла, установив тем самым абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

с чего всё началось

"Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро. Собеседник агентства напомнил, что это третий температурный рекорд с начала зимы.

Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений

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