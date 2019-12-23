Общество
ВедомостиТемпература в Москве обновила рекорд 140-летней давности
Температура воздуха на московской метеостанции в районе ВДНХ к 20.00 понедельника достигла 6,2 градуса выше ноля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр России. Это абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.
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Температура воздуха в Москве в понедельник обновила рекорд четырехлетней давности
Агентство Москва13:13
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