Общество

ИзвестияИзвестияТемпература воздуха в Москве побила рекорд 1956 года

Как сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре, эта среда стала самым теплым днем в Москве за 71 год наблюдений и составила +2,9 градуса. Однако абсолютный температурный рекорд за всё время метеонаблюдений для 18 декабря зафиксировали в 1886 году — тогда воздух прогрелся до +5,3 градуса.
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Аномальное тепло в Москве побило абсолютный рекорд

Аргументы и Факты18:29

В Москве побит абсолютный температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

Интерфакс13:36

Абсолютный максимум. Какими были аномально теплые зимы в Москве

ТАСС14:30

Абсолютный температурный рекорд побит в Москве

Москва 2413:20

Температура в Москве побила рекорд 1886 года

РИАМО12:41

Абсолютный температурный рекорд дня побит в Москве 18 декабря

Вечерняя Москва13:03

Температура воздуха в Москве в среду побила рекорд 133-летней давности

Агентство Москва13:00
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Футбол

Зидан установил достижение в матче с «Барселоной»

Француз Зинедин Зидан стал первым тренером мадридского «Реала» в истории, не проигравшим «Барселоне» в своих пяти первых матчах на «Камп Ноу».
RT на русском 18:17
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости 12:02
Футбол

Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Спорт-Экспресс 10:40
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 13:12
Космос

На Южном Урале обещают создать многоразовую ракету за восемь лет

Восемь лет потребуется южноуральским специалистам для разработки многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона».
Красная весна вчера в 13:01
Политика

Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными, заявили в ЛНР

Представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса на встрече в Минске не смогли договориться об обмене удерживаемыми в связи с конфликтом в Донбассе, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.
РИА Новости 13:51
Происшествия

В США расследуют возможное проникновение в резиденцию Трампа

Полиция расследует возможное проникновение на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает в четверг издание Miami Herald.
РИА Новости 19:24
Политика

США сняли санкции против латвийского порта

США сняли санкции с управления торгового порта Вентспилса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.
РБК 18:49
Хоккей

Хоккеист Свечников снова забил гол из-за ворот соперника

NHL Хоккеист из России Андрей Свечников, выступающий за команду NHL "Каролина Харрикейнз" снова забросил шайбу, находясь за воротами противника.
РЕН ТВ 07:08
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС 16:00
Культура

Собчак запустит шоу на Первом канале

На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Lenta.ru 08:55
Армия и оружие

В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны

На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
ФАН вчера в 18:03
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Экономика

Россияне начали брать микрозаймы на новогодний стол

Россияне начали брать микрозаймы в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Юником 24".
Газета.Ru 19:33
Общество

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда 09:21
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Происшествия

В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного

Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 08:44
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Происшествия

Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин нашёлся в СИЗО

REGNUM вчера в 23:27
Общество

В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования

Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы.
Газета.Ru 19:01
Технологии

«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика

«Яндекс» представил масштабное поисковое обновление под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Lenta.ru вчера в 07:36
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Общество

В Госдуме предложат уравнять агрегаторы такси с перевозчиками

В Госдуму в среду внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков.
Известия 03:04
Футбол

«Альмерия» Гути может арендовать Лунина у «Реала»

«Альмерия» занимает второе место в испанской сегунде. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Реала» Гути.
Спорт-Экспресс вчера в 12:02
Здоровье

В Иркутском областном перинатальном центре построят хирургический блок

Крайне важным социальным проектом назвал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вопрос строительства хирургического блока лбластного перинатального центра.
Областная газета (г. Иркутск) 04:36
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском 04:11
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка лиги

Первые матчи 1/2 финала Кубка английской лиги пройдут 7-8 января, а ответные – 28-29 января.
Евро-футбол.ру 17:12
Наука

Выяснены результаты реформы присуждения ученых степеней

Исследователи из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали статистику защит, чтобы понять, как изменилась динамика присуждаемых ученых степеней после реформы, проведенной ВАК в 2013 — 2015 годах.
Индикатор вчера в 05:03
Авто

Названы самые популярные в России «трехлетние» автомобили

Московский Комсомолец вчера в 13:07
Политика

Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Life.ru 08:21
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