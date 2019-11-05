Общество

ТАССТАССТемпературный рекорд по теплу побит в Москве 5 ноября

"По состоянию на 12:00, температура достигла показателя 10,6 градусов, а рекорд у нас 10,3. То есть он уже побит", - сообщила она. Предыдущий рекорд принадлежал 1922 году. В тот день столбик термометра достиг показателя 10,3 градуса тепла.
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В Москве побит температурный рекорд почти 100-летней давности

Вечерняя Москва05:11

Исторический температурный рекорд установлен в Москве

ФАН06:28

В Москве побит рекорд тепла за 140‑летнюю историю метеонаблюдений

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Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла

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В Москве побит почти столетний рекорд тепла для 5 ноября

Газета.Ru06:18

Державшийся с 1922 года температурный рекорд побит в Москве

РБК05:09

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

News.ru06:54
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Общество

Apple потратит $2,5 млрд на борьбу с жилищным кризисом в Калифорнии

Американская высокотехнологичная корпорация Apple заявила о намерении потратить 2,5 миллиарда долларов на борьбу с жилищным кризисом в штате Калифорния.
Московский Комсомолец вчера в 20:40
Политика

В Кремле рассказали о позиции Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
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Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова официально подтвердила четвертую беременность.
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Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

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Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Происшествия

Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии

Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты

Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Наука

Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Гаджеты

Apple отключит от интернета старые iPhone

Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 вчера в 01:17
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РБК 02:15
Экономика

В Кремле опровергли планы по дальнейшему повышению НДС

Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в Кремле не ведется.
Известия 06:34
Происшествия

Галкин избежал допроса по делу о покушении на Киркорова

Следователи отказались привлекать Максима Галкина и Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале летом 2017 года.
Уралинформбюро 01:14
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
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В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера

Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
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Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы

Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Блокнот.ру 06:59
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В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Политика

МИД РФ заявил о важности концентрации на продлении Договора о СНВ

Российская сторона считает важным на текущем этапе сосредоточиться на продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
ФАН 07:35
Политика

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
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Общество

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Авто

Skoda показала новую Octavia на официальном видео

Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Политика

В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе

Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
РИА Новости 06:23
Происшествия

Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали

В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Спорт

Скончался олимпийский чемпион Дмитрий Василенко

На 44 году жизни умер российский гимнаст, олимпийский чемпион Дмитрий Василенко.
АБН вчера в 19:15
Происшествия

Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
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Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
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