Общество
ТАССТемпературный рекорд по теплу побит в Москве 5 ноября
"По состоянию на 12:00, температура достигла показателя 10,6 градусов, а рекорд у нас 10,3. То есть он уже побит", - сообщила она. Предыдущий рекорд принадлежал 1922 году. В тот день столбик термометра достиг показателя 10,3 градуса тепла.
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Общество
Apple потратит $2,5 млрд на борьбу с жилищным кризисом в Калифорнии
Американская высокотехнологичная корпорация Apple заявила о намерении потратить 2,5 миллиарда долларов на борьбу с жилищным кризисом в штате Калифорния.
Московский Комсомолец вчера в 20:40
Политика
В Кремле рассказали о позиции Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила четвертую беременность
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова официально подтвердила четвертую беременность.
Газета.Ru 05:43
Происшествия
В Приморье обнаружены тела двух детей
BFM.ru вчера в 23:28
Спорт
Черный кот прервал футбольный матч и стал знаменитым
Обычный черный кот из США покорил интернет, появившись на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси в разгар матча по американскому футболу между командами «Даллас Ковбойс» и «Нью-Йорк Джайнтс» 4 ноября.
Ридус 05:28
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Известия вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Происшествия
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Гаджеты
Apple отключит от интернета старые iPhone
Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 вчера в 01:17
Экономика
В Кремле опровергли планы по дальнейшему повышению НДС
Каких-либо обсуждений насчет дальнейшего повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в Кремле не ведется.
Известия 06:34
Происшествия
Галкин избежал допроса по делу о покушении на Киркорова
Следователи отказались привлекать Максима Галкина и Аллу Пугачеву в качестве свидетелей по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале летом 2017 года.
Уралинформбюро 01:14
Шоу-бизнес
Муж Лолиты озвучил причину развода с ней
Как заявляла сама певица, причиной расставания с пятым супругом стало то, что они вовремя не обратились к психологу.
URA.Ru вчера в 09:03
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Общество
Анджелину Джоли эвакуировали со съемок из-за бомбы
Группу вместе с Джоли в срочном порядке эвакуировали, так как на территории обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Блокнот.ру 06:59
Политика
МИД РФ заявил о важности концентрации на продлении Договора о СНВ
Российская сторона считает важным на текущем этапе сосредоточиться на продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
ФАН 07:35
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
Отвод сил в городах Золотое и Петровское В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
РИА Новости 06:23
Происшествия
Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали
В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 00:40
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Спорт
Скончался олимпийский чемпион Дмитрий Василенко
На 44 году жизни умер российский гимнаст, олимпийский чемпион Дмитрий Василенко.
АБН вчера в 19:15
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Известия 04:38
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07