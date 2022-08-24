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Темпы годовой инфляции в России замедлились до 14,6%

По состоянию на 22 августа показатель опустился до 14,6% против 14,87% неделей ранее, указано в обзоре ведомства «О текущей ценовой ситуации».
Экономика сегодня
"На неделе с 16 по 22 августа 2022 года дефляция на потребительском рынке продолжилась и составила 0,15%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 14,6%", - отмечается в обзоре.
ТАСС
По данным Минэкономразвития, «основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров за счёт снижения цен на плодоовощную продукцию».
Говорит Москва
Цены на непродовольственные товары уменьшились на -0,04%, на туристические и регулируемые услуги - снизились на 0,06% (после 0,19%) при сохраняющемся удешевлении авиабилетов.
Вестник Кавказа

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В России замедлилась годовая инфляция
ТК Звезда13:10
Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 22 августа замедлилась до 14,6%
ПРАЙМ12:19
Темпы годовой инфляции в России замедлились до 14,6%
Экономика сегодня12:30
Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлилась до 14,6%
Говорит Москва12:26
В России годовая инфляция замедлилась до 14,6%
Общественная служба новостей12:21
Годовая инфляция в России снизилась до 14,6%
Аргументы и Факты13:01
Годовая инфляция в России с 16 по 22 августа замедлилась до 14,6%
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