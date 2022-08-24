Министерство обороны США ввело окончательный запрет на закупки из России, Китая, Ирана и Северной Кореи редкоземельного металла тантал и сплавов из него, следует из опубликованного в среду документа Пентагона.
В Анкаре продолжают придерживаться мнения, что любое соглашение между Москвой и Киевом должно включать передачу Крыма Украине, заявил в интервью CNN официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время неформального комментария для журналистов показал мины «Лепесток», которые используют украинские военные, запись пресс-подхода доступна на медиаресурсе ООН.
Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в среду в МИД Чехии, где замглавы ведомства Ярослав Курфюрст выразил отрицательное отношение страны к высказываниям российского постпреда в ООН Василия Небензи, сообщил глава чешского МИД Ян Липавский.