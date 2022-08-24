Немного снизились цены на непродовольственные товары (минус 0,04%) и продолжилось удешевление товаров в сегменте туристических и регулируемых услуг (минус 0,06%) при сохраняющемся удешевлении авиабилетов.
Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной Наталья Вовк незадолго до предполагаемого совершения преступления арендовала гараж, представившись при этом Юлей и показав собственнику казахстанский паспорт, сообщает РЕН ТВ.
«На территории нашего округа из-за неблагоприятных погодных условий совершил экстренную посадку вертолет (предположительно, Ми-2), в результате чего произошло возгорание растительности и самого вертолета», — сообщил Бондаренко.
Станислав Садальский — российский актер театра и кино — в своем Телеграмм-канате выразил сожаление Никите Михалкову по поводу провала его фильма "Солнечный удар", пишет NVL. mk.ru Как сообщил артист, несмотря на крупный бюджет кинокартины Михалкова, на телеканале "Россия 1" она потерпела неудачу.
Россия придумала ответ Западу на введение потолка цен на нефть — страна предложила нескольким азиатским странам долгосрочные контракты на поставку нефти с большими скидками, пишет Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.
Посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как российский постпред при ООН Василий Небензя призвал чешские власти дать оценку словам министра обороны Яны Черноховой об убийстве журналистки Дарьи Дугиной.
МВД России объявило вознаграждение в 1 млн руб. за помощь в задержании командиров украинского нацбатальона Константина Немичева и Сергея Величко, которые, по данным следствия, пытали и убивали российских военнослужащих.
Посольство России в Латвии приготовило предложения по ответным мерам на снос советских памятников, посвященных Великой Отечественной войне, - как экономического, так и дипломатического характера, заявил посол России в Латвии Михаил Ванин.