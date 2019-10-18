Экономика
Газета.RuТемпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП. По итогам третьего квартала он составил всего 6%. Такие данные опубликовала Национальная служба статистики КНР.
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Почему экономика Китая может замедлиться до минимума за последние 30 лет
RT на русском16 октября в 14:16
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 17:54, Вашингтон
Политика
В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России
В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.
РБК 13:59
Происшествия
Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек
Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.
РБК 13:42
Технологии
В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь
Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
РИА Новости вчера в 18:17
Технологии
«ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения
В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.
Форпост Северо-Запад вчера в 14:28
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Финансы
Курс доллара снизился на 33 копейки, евро – почти на 12 копеек
Официальный курс евро установлен в размере 70,9023 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 11,80 копейки.
Арктик-TV вчера в 08:56
Армия и оружие
Минобороны не исключило освобождение боевиков в Сирии
Главной целью операции «Источник мира» было создать буферную зону на севере Сирии, чтобы Турция могла контролировать эту границу, а после выслать туда всех беженцев, прибывших на ее территорию.
Телеканал 360° 16:48
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:31
Футбол
Гюндоган: возможно, «Манчестер Сити» сейчас не стоит смотреть на таблицу АПЛ
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о ситуации в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Чемпионат вчера в 14:20
Экономика
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Политика
Медведев объяснил, почему США критикуют внешнюю политику России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил, почему Вашингтон критикует внешнюю политику РФ.
РЕН ТВ 17:27
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37
Футбол
Футбольный клуб «Палермо» прекратил свое существование
Итальянский футбольный клуб "Палермо", основанный в 1900 году, городским судом столицы Сицилии признан банкротом и вновь прекратил свое существование, об этом сообщает газета Corriere dello Sport.
Вести.Ru 15:40
Шоу-бизнес
О правах на наследство актера Марьянова заявили три человека
"Через полгода все три наследники заявили о своих правах на наследство, в переговоры вступили сын, отец и Ксения Владимировна", — рассказала журналистка.
РЕН ТВ 10:39
Политика
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку
Bloomberg сообщает, что министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Официально об этом будет сообщено в ближайшее время.
ИА REX 03:36
Общество
ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов
Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.
ТАСС 08:18
Общество
Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом
Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Экономика
Верховная рада поставила военный рекорд в первом чтении
Верховная рада поставила военный рекорд в первом чтении В 2020 году власти Украины потратят на обеспечение «обороноспособности и безопасности» страны рекордную сумму — не менее 245,8 млрд гривен (636,6 млрд руб.).
Коммерсантъ 15:26
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера
Основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова стала женой греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.
ТК Звезда вчера в 16:25
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.
OAnews вчера в 12:47
Политика
Лукашенко рассказал, как предложил Клинтону пост в Союзном государстве
Белорусский лидер заявил, что обратился к Ельцину и в шутку предложил Клинтона на должность руководителя Союзного государства.
РЕН ТВ 08:14
Культура
Актер «Сватов» назвал шуткой заявление о смене названия сериала
Культуромания вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте
На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда вчера в 19:25