Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП. По итогам третьего квартала он составил всего 6%. Такие данные опубликовала Национальная служба статистики КНР.

Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года

Политика В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.

Происшествия Число жертв взрыва в мечети в Афганистане возросло до 62 человек Число жертв взрыва в мечети в афганской провинции Нангархар возросло до 62 человек, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя губернатора региона Аттауллу Хогьяни.

Технологии В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.

Технологии «ВКонтакте» сменила дизайн мобильного приложения В четверг, 17 октября, стало известно, что «ВКонтакте» обновила дизайн своего мобильного приложения впервые за два года.

Экономика «Российский учебник» продали за 6 млрд рублей Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Финансы Курс доллара снизился на 33 копейки, евро – почти на 12 копеек Официальный курс евро установлен в размере 70,9023 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 11,80 копейки.

Армия и оружие Минобороны не исключило освобождение боевиков в Сирии Главной целью операции «Источник мира» было создать буферную зону на севере Сирии, чтобы Турция могла контролировать эту границу, а после выслать туда всех беженцев, прибывших на ее территорию.

Футбол «Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ Футболисты московского «Локомотива» победили грозненский «Ахмат» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.

Политика Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.

Футбол Футбольный клуб «Палермо» прекратил свое существование Итальянский футбольный клуб "Палермо", основанный в 1900 году, городским судом столицы Сицилии признан банкротом и вновь прекратил свое существование, об этом сообщает газета Corriere dello Sport.

Шоу-бизнес О правах на наследство актера Марьянова заявили три человека "Через полгода все три наследники заявили о своих правах на наследство, в переговоры вступили сын, отец и Ксения Владимировна", — рассказала журналистка.

Политика Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку Bloomberg сообщает, что министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Официально об этом будет сообщено в ближайшее время.

Общество ФБК подал в суд на Минюст из-за включения фонда в список иноагентов Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального подал иск к Минюсту в Замоскворецкий суд Москвы, так как не согласен с решением включить эту организацию в список иностранных агентов.

Общество Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.

Экономика Верховная рада поставила военный рекорд в первом чтении Верховная рада поставила военный рекорд в первом чтении В 2020 году власти Украины потратят на обеспечение «обороноспособности и безопасности» страны рекордную сумму — не менее 245,8 млрд гривен (636,6 млрд руб.).

Экономика Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян "Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера Основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова стала женой греческого миллиардера Ставроса Ниархоса III.

Авто Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.

Политика Лукашенко рассказал, как предложил Клинтону пост в Союзном государстве Белорусский лидер заявил, что обратился к Ельцину и в шутку предложил Клинтона на должность руководителя Союзного государства.