Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП. По итогам третьего квартала он составил всего 6%. Такие данные опубликовала Национальная служба статистики КНР.

Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года

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