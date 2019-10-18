Экономика
Газета.RuТемпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года
Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП. По итогам третьего квартала он составил всего 6%. Такие данные опубликовала Национальная служба статистики КНР.
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Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС 12:03
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая об украинцах в Гонконге
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова посла КНР в России о желании протестующих в Гонконге "жить как на Украине".
РИА Новости 15:47
Происшествия
В Красноярске проститутка выпрыгнула из окна, спасаясь от насильников
По версии следствия, 25-летнюю девушку легкого поведения вызвал красноярец для оказания сексуальных услуг, однако ее не предупредили, что компанию им также составит его друг.
RuNews24.ru 07:42
Экономика
«Мечел» обратился за помощью к Козаку
«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Армия и оружие
Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
RT на русском 19:55
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.
Lenta.ru 16:59
Общество
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК 16:04
Общество
Более 50 полицейских пострадали в ходе протестов в Бейруте
Как минимум 52 сотрудника полиции пострадали в ходе протестов в столице Ливана Бейруте. Всего были задержаны 70 человек, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 18:37
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
Пятый канал 10:01
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Газета.Ru 10:05
Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.
RT на русском 12:58
Происшествия
В Барселоне на манифестацию вышли более полумиллиона человек
В испанской Барселоне на манифестацию, которая приурочена ко всеобщей забастовке, вышли около 525 тысяч человек, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 14:21
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Футбол
«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины
«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru 14:15
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
Российская газета 20:24
Авто
Снова мимо России: представлен хэтчбек Toyota Yaris нового поколения
Компания Toyota представила новое поколение компактного хэтчбека Yaris, предназначенного для рынков Европы и Японии.
Wroom.ru 16 октября в 08:21
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика
Джонсон призвал поддержать новую сделку по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне голосования британского парламента по новому соглашению о Brexit призвал поддержать сделку, чтобы 31 октября страна покинула Евросоюз.
РИА Новости 15:06
Хоккей
Видео: Бучневич эффектно забил гол в матче с «Вашингтоном»
Первый гол в НХЛ забросил 5 ноября в своем 7 матче против «Бостон Брюинз» (5:2). После этого забивал ещё в 3 матчах подряд.
Чемпионат 19:50
Политика
Эрдоган заявил, что не забудет «невежливое» письмо Трампа
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не забудет полученное им от американского коллеги Дональда Трампа "не имеющее ничего общего с вежливостью" письмо, но сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.
РИА Новости 08:51
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Телепрограмма вчера в 15:12
Футбол
Валуев ответил болельщику сборной Украины, оскорбившему футболистов РФ
Телеканал 360° 14:33
Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Чемпионат вчера в 15:00
Единоборства
Бетербиев и Гвоздик прошли процедуру взвешивания перед боем
Объединительный бой между Бетербиевым и Гвоздиком пройдет 18 октября в Филадельфии (США).
РИА Новости 02:42
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий 16 октября в 15:55
Музыка
Леди Гага рухнула со сцены во время танца с поклонником
Что касается Гаги, то она практически сразу после случившегося вернулась на сцену и продолжила выступление.
Труд 11:58
Происшествия
Суд арестовал еще одного руководителя ОМВД «Дорогомилово»
Пресненский суд Москвы заключил под стражу на два месяца начальника отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемых во взяточничестве, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Интерфакс 14:15