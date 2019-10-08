Экономика

URA.RuURA.RuТемпы роста мировой экономики рекордно замедлятся

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал снижение темпов роста экономики у почти 90% стран мира. В этом году показатели станут самыми низкими с начала десятилетия. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Темпы роста мировой экономики в этом году станут самыми низкими с начала десятилетия

Эхо Москвы08 октября в 10:30

Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем

Вести.Финанс09 октября в 01:57

Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга

РИА Новости08 октября в 12:45

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

RT на русском08 октября в 10:46

Оборот мировой торговли практически перестал расти

ПРАЙМ09 октября в 07:08

Новый глава МВФ объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике

Взгляд.ру08 октября в 10:14

Глава МВФ спрогнозировала потери мировой экономики из-за торговых конфликтов

ТАСС08 октября в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Российская газета вчера в 05:04
Общество

Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Хоккей

Загитова посетила матч «Ак Барс» — ЦСКА

Спорт-Экспресс 16:31
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru 05:12
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Политика

Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Культура

Владимир Познер отказался считать Соловьева своим коллегой

ИнфоСМИ 15:31
Религия

Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день

Телеканал 360° 12:06
Шоу-бизнес

Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками неприятной новостью.
Телепрограмма 13:06
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

РИА Новости вчера в 07:25
Армия и оружие

Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии

В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Общество

В столице США арестована оскароносная актриса Джейн Фонда

Росбалт 16:59
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери.
Газета.Ru 16:37
Футбол

Совет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука

Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
РИА Новости 11:12
Политика

Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
REGNUM 14:18
Футбол

Кокорин провел тренировку в общей группе «Зенита»

Напомним, что Кокорин 17 сентября вышел из исправительной колонии по УДО и подписал новый контракт с «Зенитом».
Sportbox.RU 13:05
Музыка

Группа «Кино» выступит в Петербурге после 30-летнего перерыва

Neva.Today 16:20
Здоровье

Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Армия и оружие

В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев

Такова была договоренность с Евросоюзом. Теперь Эрдоган пригрозил пустить их в Европу.
Аргументы недели 08:38
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro

Piter.tv вчера в 02:12
Кино

Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет чернокожий гей

Если сделка состоится, Портер не только сыграет роль крестной феи, и напишет музыку для картины.
Телепрограмма 14:11
Экономика

США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%

Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.
RT на русском 16:24
Футбол

Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)

Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 17:00
Фигурное катание

Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
RT на русском 16:15
Здоровье

Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей

Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.
РБК вчера в 01:21
Политика

В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 12:37
Футбол

«Манчестер Юнайтед» готов отдать 130 миллионов за Мэддисона и Чилвела

Чилвел провел в сезоне АПЛ шесть игр, отдал голевой пас.
Бомбардир.ру 15:40
Армия и оружие

Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии

Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.
ТК Звезда 06:19
Автоспорт

Квалификацию Гран-при Японии перенесли на воскресенье из-за тайфуна

Красная весна 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кристалина Георгиева
Болгарский экономист
Болгарский экономист и профессор, главный исполнительный директор Всемирного банка, европейский комиссар от Болгарии и эксперт по устойчивому развитию, директор-распределитель МВФ с 2019 года. Вице-президент Всемирного банка, член совета попечителей и доцент на кафедре экономики в Университете национального и мирового хозяйства в Софии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное