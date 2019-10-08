Экономика
URA.RuТемпы роста мировой экономики рекордно замедлятся
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал снижение темпов роста экономики у почти 90% стран мира. В этом году показатели станут самыми низкими с начала десятилетия. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Темпы роста мировой экономики в этом году станут самыми низкими с начала десятилетия
Эхо Москвы08 октября в 10:30
Мировая экономика может потерять $700 млрд к 2020 году из-за торговой войны между США и Китаем
Вести.Финанс09 октября в 01:57
Эксперт рассказал о последствиях большого объема плохого мирового долга
РИА Новости08 октября в 12:45
Новый глава МВФ объявила о рекордном замедлении роста в мировой экономике
Взгляд.ру08 октября в 10:14
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 17:12, Ашберн
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Хоккей
Загитова посетила матч «Ак Барс» — ЦСКА
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Политика
Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Религия
Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день
Шоу-бизнес
Юлия Барановская в слезах рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками неприятной новостью.
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения об ухудшении состояния актрисы
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опровергла сообщения об ухудшении состояния здоровья матери.
Футбол
Совет директоров московского «Динамо» утвердил отставку Орещука
Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" утвердил отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам, сообщается на официальном сайте "бело-голубых".
Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
Футбол
Кокорин провел тренировку в общей группе «Зенита»
Напомним, что Кокорин 17 сентября вышел из исправительной колонии по УДО и подписал новый контракт с «Зенитом».
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Армия и оружие
В Европе ответили на угрозы Эрдогана выпустить беженцев
Такова была договоренность с Евросоюзом. Теперь Эрдоган пригрозил пустить их в Европу.
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro
Кино
Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет чернокожий гей
Если сделка состоится, Портер не только сыграет роль крестной феи, и напишет музыку для картины.
Экономика
США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.
Футбол
Украина — Литва 2:0 (2-й тайм)
Сборная Украины одержала победу над национальной командой Литвы в матче седьмого тура квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Фигурное катание
Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
Здоровье
Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей
Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление главы правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая выступила против остановки реализации проекта «Северный поток — 2».
Футбол
«Манчестер Юнайтед» готов отдать 130 миллионов за Мэддисона и Чилвела
Чилвел провел в сезоне АПЛ шесть игр, отдал голевой пас.
Армия и оружие
Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии
Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.
Автоспорт