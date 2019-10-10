Экономика
URA.RuТемпы роста мировой экономики рекордно замедлятся
«Широкомасштабный спад мировой экономики означает, что темпы экономического роста в этом году упадут до самого низкого показателя с начала десятилетия», — цитирует «РИА Новости» Кристалину Георгиеву.
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