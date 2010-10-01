Футбол

Матч ТВМатч ТВТен Хаг не намерен покидать «Аякс» ради «Баварии»

По информации источника, представители мюнхенского клуба уже контактировали с 49-летним специалистом. Однако он не намерен покидать голландский клуб как минимум до конца сезона-2019/20. Контракт тен Хага с «Аяксом» действует до 2022 года.
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