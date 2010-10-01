Футбол
Матч ТВТен Хаг не намерен покидать «Аякс» ради «Баварии»
По информации источника, представители мюнхенского клуба уже контактировали с 49-летним специалистом. Однако он не намерен покидать голландский клуб как минимум до конца сезона-2019/20. Контракт тен Хага с «Аяксом» действует до 2022 года.
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«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens «Силовые машины» Алексея Мордашова вновь пытаются усложнить иностранным машиностроителям доступ к российскому рынку.
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Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
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Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Общество
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Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Технологии
В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа
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Космос
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Ранее за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат — "Вояджер-1", и данные с него помогли понять, что гелиосфера защищает Землю от примерно 70% межзвездной радиации.
Политика
Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
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Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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США по прежнему зависят от российских ракетных двигателей РД-180, сообщает National Interest.
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Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
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Кино
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Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Футбол
Икарди рассчитывает, что «ПСЖ» выкупит его у «Интера»
Нападающий «Интера» Мауро Икарди отметил, что рассчитывает остаться в «ПСЖ».