Футбол
Спорт-ЭкспрессТен Хаг не собирается покидать «Аякс» ради «Баварии»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не намерен покидать амстердамский клуб ради «Баварии», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sports Каве Солхеколь.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Армия и оружие
Почему «Булава» не может летать на запад
Популярная механика 03:40
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Общество
Утечку данных клиентов подтвердил Альфа-банк
В "АльфаСтраховании" заявили об усилении мер безопасности и пообещали проверить размещенную в прессе информацию об утечке персональных данных своих клиентов.
Газета.Ru 05:33
Музыка
Украинка Maruv стала лучшей российской певицей по версии MTV
Слово и Дело вчера в 05:56
Общество
Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР
Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Известия вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Происшествия
В Петербурге завели дело после падения лифта в роддоме
РИА Новости 05:43
Космос
В ВВС США разрабатывают космическую систему передачи солнечной энергии
ВВС Соединенных Штатов Америки финансируют создание космической системы, которая будет передавать в расположение экспедиционных сил армии США электроэнергию, собранную на орбите.
REGNUM 02 ноября в 14:19
Политика
На Украине считают, что готовы к прекращению транзита газа
Напомним, ранее прошли переговоры о транзите российского газа на Украину.
Комсомольская правда вчера в 23:23
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Эксперт АвтоВАЗ объяснил хлипкость кузова современных автомобилей.
Актуальные Новости 03 ноября в 04:38
Политика
Столтенберг обещает Украине вступление в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине членство в альянсе. С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала.
Народные новости вчера в 23:35
Политика
Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии
Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:17
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Политика
Володин избран председателем парламентской ассамблеи ОДКБ
Спикер Государственной Думы РФ возглавит Парламентскую Ассамблею ОДКБ на следующие три года.
Вести.Ru 05:29
Политика
Кремль ответил на вопрос о послании президента Федеральному Собранию
Послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться не в конце этого года, а в начале следующего, конкретные сроки пока не установлены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 05:50
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс 03 ноября в 12:17
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Экономика
Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Гаджеты
Представлен смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Кроме телевизоров на специальном мероприятии, компания Xiaomi презентовала новый смартфон с пятью камерами, одна из которых получила 108 Мп.
The GEEK 03:11
Футбол
Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов
Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов.
Газета.Ru 05:29
Армия и оружие
США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии
Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Футбол
Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Здоровье
Андрей Козицын открыл вторую очередь центра «УГМК-Здоровье»
В Екатеринбурге во вторник открылась вторая очередь медицинского центра «УГМК-Здоровье».
Коммерсантъ Екатеринбург 05:26
Общество
Названы города России с самыми качественными дорогами
Самые качественные дороги в России оказались в Тюмени, Белгороде и Барнауле, самые безопасные – также в Белгороде, Казани и Перми, сообщили эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) по итогам мониторинга в 2019 году.
Rambler News Service 04:24