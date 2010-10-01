Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТен Хаг не собирается покидать «Аякс» ради «Баварии»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не намерен покидать амстердамский клуб ради «Баварии», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sports Каве Солхеколь.
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