Футбол
Спорт-ЭкспрессТен Хаг не собирается покидать «Аякс» ради «Баварии»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не намерен покидать амстердамский клуб ради «Баварии», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sports Каве Солхеколь.
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Шоу-бизнес
Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось
Российская газета 15:30
Футбол
«Барселона» пытается скрыть травму Дембеле
По информации источника, француз получил травму мышцы бедра левой ноги в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (2:1). Отмечается, что каталонский клуб пытается скрыть эту информацию, как по ходу текущего сезона делал с форвардом Лионелем Месси.
Матч ТВ 15:44
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
Общество
В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю
Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.
Газета.Ru 15:07
Наука
За 10 лет с лугов Германии исчезло две трети насекомых
Для лесов потери составили порядка сорока процентов, а на лугах исчезло две трети насекомых.
N+1 02:50
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Политика
Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»
Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Российская газета 14:27
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Общество
Зеленский: заказчики убийства Гандзюк будут наказаны
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину гибели советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк пообещал на своей странице в Фейсбук не прекращать поиски заказчиков ее убийства.
Московский Комсомолец 16:20
Политика
США направили в ООН уведомление о выходе из Парижского соглашения
Соединённые Штаты направили официальное уведомление в ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
RT на русском 16:09
Футбол
Игорь Черевченко: «„Спартак“ применяет одну и ту же тактику»
Sportbox.RU 14:00
Происшествия
Сбивший под Пионерским женщину с ребенком водитель задержан
Невские Новости 10:18
Кино
Съемки новых «Фантастических тварей» перенесли
Съемки третьего фильма «Фантастические твари» перенесли на весну следующего года, сообщило издание Deadline.
Телеканал 360° 13:37
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Общество
В США ФБР и медцентры расследуют факты хищений биоданных
По данным газеты, расследование касается 180 случаев вероятного хищения интеллектуальной собственности в 71 научной организации, в том числе в самых значительных медцентрах США.
РЕН ТВ 14:51
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва вчера в 03:53
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности нескольких высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, МВД и МЧС.
РБК 12:49
Политика
В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении нескольких иранских граждан, в том числе сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.
RT на русском 15:11
Здоровье
Какую есть выпечку на завтрак, чтобы не навредить здоровью и фигуре
Какую есть выпечку на завтрак, чтобы не навредить здоровью и фигуре, информирует издание "Аргументы и Факты".
Ugpressa.ru 15:32
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Фигурное катание
Загитова хочет прыгнуть с парашютом
Газета.Ru 09:00
Технологии
Установлено оптимальное количество ядер для современных игр
По словам Шраута, на сегодняшний день именно восемь ядер является оптимальным вариантом для современных игр.
Ferra 05:38
Космос
В США испытали новейший космический корабль Starliner
На базе Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико 4 ноября были испытаны системы эвакуации новейшего американского космического корабля Starliner, об этом сообщает NASA, которое вело прямую трансляцию испытаний.
Российская газета 13:33