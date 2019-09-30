Экономика

Lenta.ruLenta.ruТеневой бизнес захотели карать гигантскими штрафами

Законодатели Самарской области предложили повысить штрафы для россиян за ведение теневого бизнеса с 500-2000 рублей до 50-100 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Такая инициатива содержится в списке предложений российских регионов по развитию малого и среднего предпринимательства.
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В Совфеде предложили Орешкину в 100 раз увеличить штрафы за ведение теневого бизнеса

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В Госдуме поддержали предложение увеличить в 100 раз размер штрафа за ведение теневого бизнеса

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Штраф за ведение теневого бизнеса предложили увеличить в 100 раз

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