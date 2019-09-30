Экономика
Lenta.ruТеневой бизнес захотели карать гигантскими штрафами
Законодатели Самарской области предложили повысить штрафы для россиян за ведение теневого бизнеса с 500-2000 рублей до 50-100 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Такая инициатива содержится в списке предложений российских регионов по развитию малого и среднего предпринимательства.
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с чего всё началось
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства.ТАСС00:10
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В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
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Газета.Ru вчера в 15:21
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Rambler News Service 02:35
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Валвейк», играя в меньшинстве
«Витесс» одержал победу над «Валвейком» в матче восьмого тура чемпионата Нидерландов. Встреча завершилась со счётом 2:1.
REGNUM 03:42
Политика
Экс-генпрокурор Украины покинул страну
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко уехал из Украины после того, как в рассказал американским журналистам о расследовании дела в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына, сообщает бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.
Аргументы и Факты 05:02
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
В нижней палате парламента предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт, замглавы МИД России Сергей Рябков объявил о том, что Москва поставила вопрос о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению ООН с территории США.
РБК вчера в 15:01
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Гаджеты
Стала известна дата выхода Windows 10 (1909)
Электронный ключ Windows 10 версии 1909 с номером сборки 18363.356 стал доступен на сервере обновлений WSUS.
The GEEK 05:03
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Политика
Развожаев назначил новое правительство Севастополя
В понедельник на аппаратном совещании временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев объявил о назначении новых членов правительства Севастополя.
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Недвижимость
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Сбербанк с 1 октября 2019 года снижает ставки по ипотечным кредитам, минимальная ставка на первичном рынке составит 7,3%, на вторичном - от 8,8% годовых.
ТАСС 03:33
Армия и оружие
Рябков рассказал о последствиях размещения ракет средней дальности в Европе
Размещение ракет средней дальности в Центральной и Западной Европе приведет к радикальному изменению задач по обеспечению безопасности Российской Федерации.
REGNUM 05:47
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
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Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
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Маск продемонстрировал корабль для колонизации Марса
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск презентовал новинку - прототип многоразового космического корабля для транспортировки грузов и перевозки космонавтов на Марс и Луну.
Хорошие новости вчера в 13:29
Экономика
Пенсионный возраст в России повысят еще на три года
Эксперт отметил, что российские власти планируют повысить пенсионный возраст в стране еще на три года: женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 68 лет.
9111.ru 03:47
Гаджеты
Tesla обновилась. Теперь в машинах есть YouTube, Spotify и Netflix
Компания Tesla начала рассылку новой, десятой по счету версии программного обеспечения для своих автомобилей.
Фонтанка.Ру 27 сентября в 13:41
Происшествия
Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы
Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину.
ТАСС 04:26
Кино
Минкульт опубликует данные о господдержке фильмов с 2015 года
Министерство культуры вместе с Фондом кино запустят в середине октября открытую базу данных о господдержке фильмов.
Афиша Daily 04:19