Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру экономического развития РФ Максиму Орешкину обобщенную информацию с законодательными инициативами российских регионов в области развития малого и среднего предпринимательства.

с чего всё началось

Законодатели Самарской области предложили повысить штрафы для россиян за ведение теневого бизнеса с 500-2000 рублей до 50-100 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Такая инициатива содержится в списке предложений российских регионов по развитию малого и среднего предпринимательства.

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