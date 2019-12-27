Общество
Мой БрянскТеневой оборот алкоголя в интернете составил 2,5 млрд рублей
Теневой оборот алкоголя в интернете в текущем году составил 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании в сфере информационной безопасности Group-IB.
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Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 года составил порядка 2,5 млрд руб., увеличившись на 19% с прошлого года, говорится в исследовании компании Group-IB.Коммерсантъ05:13
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Эксперты сообщили о росте объёма нелегальной интернет-торговли алкоголем в России
Rambler News Service04:00
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В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
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Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете
В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
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