Общество

Мой БрянскМой БрянскТеневой оборот алкоголя в интернете составил 2,5 млрд рублей

Теневой оборот алкоголя в интернете в текущем году составил 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании в сфере информационной безопасности Group-IB.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось
Оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя по итогам 2019 года составил порядка 2,5 млрд руб., увеличившись на 19% с прошлого года, говорится в исследовании
 компании Group-IB.
Коммерсантъ05:13

Подробнее о событии

Оборот нелегальных интернет-продаж алкоголя вырос до 2,5 млрд рублей

News.ru06:51

В России научились продавать алкоголь в интернете

Lenta.ru06:30

Эксперты сообщили о росте объёма нелегальной интернет-торговли алкоголем в России

Rambler News Service04:00

Оборот теневого алкогольного рынка в 2019 году вырос до 2,5 млрд руб

Коммерсантъ05:13

Оборот теневого рынка интернет-продажи алкоголя в 2019 году вырос до 2,5 млрд рублей

ПРАЙМ04:23

Эксперты оценили теневой рынок алкоголя в интернете в 2,5 млрд руб

РБК04:00

Нелегальные продажи алкоголя в России продолжают расти. Продавцы уходят в мессенджеры

Фонтанка.Ру05:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Происшествия

В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом

В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
Российская газета 09:48
Армия и оружие

На Северном флоте отметили рост активности НАТО в Арктике

RT на русском 09:05
Фигурное катание

Фигуристка Косторная превысила мировой рекорд в короткой программе

Официальный мировой рекорд принадлежит Косторной – 85,45 балла. Именно она и стала победительницей короткой программы чемпионата России.
Вести.Ru 09:35
Хоккей

СКА в гостях всухую обыграл «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА в Новосибирске обыграл местную «Сибирь».
МР7.ру 10:01
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет с 95 пассажирами

В Казахстане потерпел крушение самолет авиакомпании Bek Air, сообщает пресс-служба международного аэропорта Алматы.
DP.RU вчера в 22:43
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета 09:32
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости вчера в 16:44
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Общество

Москвичку уволили из полиции за подписку на Навального

Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
Примечания 09:16
Политика

Глава офиса Зеленского тайно встретился с Коломойским

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским.
Lenta.ru 09:21
Хоккей

Федор Малыхин в ближайшее время перейдет в «Спартак»

Нападающий «Трактора» Федор Малыхин до наступления дедлайна по переходам — 27 января — перейдет в «Спартак».
Спорт-Экспресс 10:03
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru 04:14
Экономика

Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
BFM.ru 09:22
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

Российская газета 07:37
Политика

В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Газета.Ru 08:30
Общество

Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

Народная артистка СССР художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:09
Наука

ВИЧ поймали на эволюции в сторону большей инфекционности

Американские специалисты заявили, что ВИЧ поймали на эволюции в сторону большей заразности.
МедиаПоток 09:45
Общество

Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко призвал брата Федора, ранее высказавшегося об их отношениях, заткнуться.
Lenta.ru 09:29
Транспорт

В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1

RT на русском 09:21
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Политика

Новак: Allseas еще может достроить «Северный поток-2»

Невзирая на санкции США швейцарская компания Allseas еще может достроить газопровод "Северный поток-2".
Российская газета 25 декабря в 16:49
Энергетика

Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ в 2020 году

С 1 января 2020 года страны ОПЕК+ должны до апреля держать объемы добычи нефти на уровне, меньшем на 1,7 млн баррелей в сутки уровня октября 2018 года, плюс Саудовская Аравия дополнительно снизит свою добычу на 400 тыс. б/с.
Интерфакс 02:55
Авто

Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео

Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.
Профиль вчера в 09:56
Общество

В ходе обыска в ФБК Навального задержали

В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Газета.Ru вчера в 05:44
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии.
РБК 09:24
Происшествия

Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора

Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
REGNUM 05:34
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 05:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное