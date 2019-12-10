Экономика
ПРАЙМТеневой сектор дает работу 13 млн россиян
Теневая занятость в России составляет 13 миллионов человек, или 18% от рабочей силы страны, ее ликвидация позволила бы снизить ставку НДФЛ до 11% с 13%, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.
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Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
Происшествия
В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек
В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
Политика
Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом
Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
Политика
Зеленский заявил, что с Путиным очень сложно договариваться
Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита в Париже пришёл к выводу, что с президентом России Владимиром Путиным очень сложно договариваться.
Хоккей
СКА обыграл московское «Динамо» и одержал 11-ю победу подряд
Матч регулярного чемпионата КХЛ Динамо (Москва) СКА завершился победой гостей.
Политика
Лидеры стран «нормандской четверки» прокомментировали итоги саммита в Париже
Таковы итоги переговоров в "нормандском формате", которые накануне прошли в Париже.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Армия и оружие
Украина включит переданные Россией корабли в дивизион в Азовском море
Авто
Экспрессия. Тест-драйв седана Hyundai Sonata восьмого поколения
Пусть новая Sonata и не выглядит столь эпатажно, как Cybertruck, ее старания быть яркой и заметной очевидны.
Здоровье
Как защититься от инфаркта, подсказали кардиологи
Кардиологи подсказали, как можно защититься от такого опасного заболевания, как инфаркт.
Происшествия
Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
Политика
Итоги «нормандского саммита» оценили в Госдуме
Встреча в «нормандском формате» позволила разблокировать и перезапустить мирный процесс в Донбассе, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник, 10 декабря.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк объявила о закрытии своего бизнеса
Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна записала неоднозначную сторис в свой официальный аккаунт Инстаграм.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Технологии
К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода
С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
Политика
Зеленский оценил пункты минских соглашений о границе как проигрыш Киева
Зеленский подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина по вопросу о границе соответствует заявленному в минских соглашениях.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок
Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
Происшествия
На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми
Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Общество
В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез
Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации" Крыма, Севастополя и частей Черного и Азовского морей.
Шоу-бизнес
Петросян женился на своей любовнице
СМИ узнали, что юморист Евгений Петросян женился в пятый раз. Его супругой ожидаемо стала помощница мэтра Татьяна Брухунова.
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Политика
Радикалы прекратили акцию у офиса Зеленского
Действующий президент Зеленский, общаясь с прессой после переговоров в Париже минувшей ночью, сказал, что "спокойно" относится к акциям протеста под стенами офиса президента на улице Банковой, хотя они и создают проблемы.
Шоу-бизнес
Дочь Эльдара Рязанова прошлась по внешности Аллы Пугачевой
Прошлась Ольга Рязанова и по внешним данным Аллы Борисовны.
Политика