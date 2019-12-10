Экономика

ПРАЙМПРАЙМТеневой сектор дает работу 13 млн россиян

Теневая занятость в России составляет 13 миллионов человек, или 18% от рабочей силы страны, ее ликвидация позволила бы снизить ставку НДФЛ до 11% с 13%, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В теневой экономике заняты 13 млн россиян

Московский Комсомолецвчера в 16:48

Теневой сектор дает работу 13 млн россиян

ПРАЙМвчера в 16:15

Исследование: теневая занятость в РФ оценивается в 13 млн человек

Накануне.Ruвчера в 19:12

Подсчитано число россиян, занятых в теневом секторе

Росбалт01:36

Около 13 млн россиян заняты в теневом секторе

TatCenter00:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 02:38, Ашберн
Политика

На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией

Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».
Lenta.ru 02:34
Происшествия

В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
Политика

Лавров прибыл в Вашингтон с рабочим визитом

Как ожидается, в Вашингтоне Лавров будет принят американским лидером Дональдом Трампом, проведет переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео, а также встретится с американскими политологами.
ТАСС 01:04
Политика

Зеленский заявил, что с Путиным очень сложно договариваться

Украинский лидер Владимир Зеленский по итогам саммита в Париже пришёл к выводу, что с президентом России Владимиром Путиным очень сложно договариваться.
Общественная служба новостей 02:33
Хоккей

СКА обыграл московское «Динамо» и одержал 11-ю победу подряд

Матч регулярного чемпионата КХЛ Динамо (Москва) СКА завершился победой гостей.
Советский спорт вчера в 14:16
Политика

Лидеры стран «нормандской четверки» прокомментировали итоги саммита в Париже

Таковы итоги переговоров в "нормандском формате", которые накануне прошли в Париже.
Вести.Ru вчера в 22:38
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Армия и оружие

Украина включит переданные Россией корабли в дивизион в Азовском море

РИА Новости вчера в 23:29
Авто

Экспрессия. Тест-драйв седана Hyundai Sonata восьмого поколения

Пусть новая Sonata и не выглядит столь эпатажно, как Cybertruck, ее старания быть яркой и заметной очевидны.
AutoNews вчера в 04:04
Здоровье

Как защититься от инфаркта, подсказали кардиологи

Кардиологи подсказали, как можно защититься от такого опасного заболевания, как инфаркт.
Пермь открытая вчера в 03:58
Происшествия

Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

РИА Новости 02:38
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 19:52
Политика

Итоги «нормандского саммита» оценили в Госдуме

Встреча в «нормандском формате» позволила разблокировать и перезапустить мирный процесс в Донбассе, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во вторник, 10 декабря.
Вечерняя Москва 01:44
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк объявила о закрытии своего бизнеса

Дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна записала неоднозначную сторис в свой официальный аккаунт Инстаграм.
Kazanfirst.ru вчера в 15:34
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости 08 декабря в 09:08
Технологии

К концу века мировой океан может потерять 4% кислорода

С середины двадцатого века по сей день содержание в океанических водах кислорода снизилось на 1-2 процента, а к 2100 году уменьшится еще на столько же.
МедиаПоток вчера в 07:49
Политика

Зеленский оценил пункты минских соглашений о границе как проигрыш Киева

Зеленский подчеркнул, что позиция президента России Владимира Путина по вопросу о границе соответствует заявленному в минских соглашениях.
Московский Комсомолец вчера в 21:56
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Происшествия

На пути в Антарктиду разбился военный самолет Чили с 38 людьми

Военно-воздушные силы (ВВС) Чили признали крушение военного самолета, на котором находилось 38 человек.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Общество

В Роскачестве назвали лучший оливковый майонез

Специалисты Роскачества проверили 18 популярных марок оливкового майонеза и назвали лучшие их них. Об этом сообщается на сайте организации.
REGNUM 01:43
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации" Крыма, Севастополя и частей Черного и Азовского морей.
Газета.Ru 01:36
Шоу-бизнес

Петросян женился на своей любовнице

СМИ узнали, что юморист Евгений Петросян женился в пятый раз. Его супругой ожидаемо стала помощница мэтра Татьяна Брухунова.
News.ru 08 декабря в 22:04
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества. Об этом сообщается на сайте президента страны.
Пятый канал 07 декабря в 18:53
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Политика

Радикалы прекратили акцию у офиса Зеленского

Действующий президент Зеленский, общаясь с прессой после переговоров в Париже минувшей ночью, сказал, что "спокойно" относится к акциям протеста под стенами офиса президента на улице Банковой, хотя они и создают проблемы.
ТАСС 02:08
Шоу-бизнес

Дочь Эльдара Рязанова прошлась по внешности Аллы Пугачевой

Прошлась Ольга Рязанова и по внешним данным Аллы Борисовны.
Bimru.ru вчера в 03:04
Политика

«Нормандский саммит» окончен: каков итог

РИА Новости Крым вчера в 23:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное