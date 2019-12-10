Экономика

ПРАЙМПРАЙМТеневой сектор дает работу 13 млн россиян

Теневая занятость в России составляет 13 миллионов человек, или 18% от рабочей силы страны, ее ликвидация позволила бы снизить ставку НДФЛ до 11% с 13%, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.
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В теневой экономике заняты 13 млн россиян

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Исследование: теневая занятость в РФ оценивается в 13 млн человек

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Причиной высокого НДФЛ в стране может являться теневая занятость населения

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