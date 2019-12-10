с чего всё началось

Налоговики указали, что тех, кто платит НДФЛ, насчитывается 58,9 миллиона человек. В Росстате оценили количество работающих россиян в 72,3 миллиона человек. Основная причина расхождения, по мнению НКР - теневая занятость.

В теневой экономике заняты 13 млн россиян

Футбол Тренер Слуцкий не вернется в РПЛ Слуцкий пока не приступил к поискам нового клуба, но намерен начать работу до старта следующего сезона.

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