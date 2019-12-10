Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ теневой экономике заняты 13 млн россиян

Налоговики указали, что тех, кто платит НДФЛ, насчитывается 58,9 миллиона человек. В Росстате оценили количество работающих россиян в 72,3 миллиона человек. Основная причина расхождения, по мнению НКР - теневая занятость.
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с чего всё началось
В России за “черную зарплату” работают 13 млн человек, что составляет 18% от рабочей силы страны, сообщают “Вестифинанс
” со ссылкой на исследование компании "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
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