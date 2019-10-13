Теннис

RT на русскомRT на русскомТеннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
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Даниил Сергеевич Медведев
Российский теннисист
Российский профессиональный теннисист; финалист Открытого чемпионата США 2019 года в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP в одиночном разряде. Один из двух российских теннисистов в XXI веке, который доходил до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде.
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