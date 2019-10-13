Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

Теннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае

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