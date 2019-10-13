Теннис
RT на русскомТеннисист Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев обыграл представителя Германии Александра Зверева в финальном матче турнира категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.
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Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Авто
В России изменился расчет транспортного налога
Изменения в расчёте транспортного налога затронули автомобили ценой от 3 до 5 млн рублей, а также грузовые машины массой более 12 тонн.
Автоновости дня вчера в 08:48
Политика
National Interest: США помогли России укрепить позиции в энергетике
Другой "случайной помощью" Москве названа торговая война между Китаем и США, которая позволила российским энергетикам закрепиться на китайском рынке.
РИА Новости вчера в 20:29
Армия и оружие
СМИ: три иностранных журналиста погибли при налете ВВС Турции в Сирии
Три иностранных журналиста погибли в результате налета турецких военных самолетов на колонну машин близ сирийского города Рас-эль-Айн.
ТАСС 11:05
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Политика
Нацбанк Украины обвинил Коломойского в торможении переговоров с МВФ
Судебные тяжбы украинского олигарха Коломойского за контроль над "Приватбанком" могут затормозить переговоры Украины с МВФ.
ИА Новороссия 11:30
Политика
В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»
Ранее Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить «Северный поток — 2».
RT на русском 11 октября в 12:37
Армия и оружие
Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о симптомах раковых заболеваний
Известный врач Александр Мясников сообщил, что боли в какой-либо области тела не являются показателем развития онкологического заболевания.
ФАН 11:07
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
Газета.Ru 11 октября в 16:09
Авто
Названы пять главных недостатков современных двигателей
Эксперты назвали пять главных недостатков современных автомобильных двигателей, которые существенно портят их преимущества.
Letnews.ru 06:39
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Происшествия
В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД
Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru вчера в 15:58
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Политика
В Калмыкии прошел митинг против всех глав, даже бывшего
ФедералПресс 06:57
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Авто
Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом
Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.
Новые автомобили вчера в 23:41
Происшествия
Мужчина с ножом напал на отдел полиции в Москве
В Зеленограде неизвестный с ножом попытался проникнуть в отдел ГИБДД. Об этом в воскресенье, 13 октября, сообщает Baza.
Lenta.ru 11:37
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Происшествия
Бродячий енот устроил погром в московском кафе
Бродячий енот устроил погром в кафе в районе Шаболовки. Об этом заведение сообщило на своей странице в Instagram.
РИА Новости 10:17
Политика
Тысячи берлинцев вышли на акцию протеста из-за атаки на синагогу
Несколько тысяч человек приняли участие в шествии в столице Германии в память о жертвах атаки на синагогу в Галле, протестуя против правового экстремизма и расизма.
News.ru 11:05