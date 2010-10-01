Теннис
РБКТеннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема». В 2005 году это смог сделать Марат Сафин. На Australian Open-2005 Сафин вышел в финал, где обыграл Ллейтона Хьюитта.
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