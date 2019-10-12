Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и «Мастерс» в Цинциннати. Он также вышел в финал US Open, где в пяти сетах уступил Рафаэлю Надалю.

Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Шанхае

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