Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова и вышел в финал турнира St. Petersburg Open.

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Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

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