Игры
REGNUMТеперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа
Новато, 20 мая 2020, 10:09 — REGNUM Состоялся официальный анонс ремейка игры Mafia. Первый трейлер проекта опубликовали 19 мая на YouTube-канале компании 2K Games. Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.
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Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
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Американский доллар опустился ниже 72 рублей впервые с 11 марта 2020 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
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Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»
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