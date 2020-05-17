Новато, 20 мая 2020, 10:09 — REGNUM Состоялся официальный анонс ремейка игры Mafia. Первый трейлер проекта опубликовали 19 мая на YouTube-канале компании 2K Games. Релиз ремейка состоится 28 августа 2020 года на PC, PS4 и Xbox One.

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