Коронавирус
Вечерний курьерТеперь точно плато: в РФ впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
Впервые с начала пандемии количество заразившихся значительно меньше, нежели число выздоровевших. И это дает основания говорить о том, что страна точно вышла на плато, отмечает 59ру. Статистика по COVID-19 в России на текущий момент следующая.
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Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
Новости Тюмени 72.ru03:35
Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
Новости Перми 59.ru03:35
Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
Нижний Новгород on-line03:35
Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
Новости Архангельска 29.ru03:35
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество
Сергей Собянин: МФЦ откроются в Москве с 25 мая
Вечерняя Москва вчера в 11:18
Общество
Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение
В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Армия и оружие
ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность
Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
Известия 06:54
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Шоу-бизнес
Самойлова хочет отсудить у Джигана половину его доходов
Модель Оксана Самойлова намерена отсудить при разводе у рэпера Джигана (настоящее имя - Дениса Устименко) 50% его доходов.
Газета.Ru 07:03
Политика
Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Происшествия
Задержана замглавы администрации города Мичуринска
По предварительной версии, договор на проведение работ по благоустройству заключили с подставной фирмой (чтобы провести через неё деньги), а по факту исполнителем контракта были сотрудники муниципального предприятия, которое курировала Самылина как заместитель главы городской администрации.
Блокнот Тамбов 05:40
Армия и оружие
Шойгу анонсировал учения Балтийского флота и 6-й армии ЗВО
Западный военный округ готовится к оборонительным учениям Балтийского флота и шестой армии, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости 09:01
Общество
Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом
Москва, 20 мая 2020, 13:38 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России постепенно стабилизируется.
REGNUM 06:38
Общество
Швеция опередила все страны Европы по смертности из-за коронавируса
За неделю с 13 по 19 мая Швеция опередила все остальные страны Европы по числу новых смертей из-за коронавируса.
Lenta.ru 07:37
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Здоровье
В Курской области изменена маршрутизация пациентов в стационары
Пациентов из районов области с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут направлять в ближайшие сосудистые центры, которые расположены в Медвенском, Горшеченском и Рыльском районах, а также в г. Железногорске.
ГТРК Курск 08:59
Общество
В Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»
В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое».
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:08
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Технологии
В США сообщили о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19
Американская биотехнологическая компания Inovio рассказала, что ДНК-вакцина INO-4800 удалось успешно испытать, она активно реагирует на найтрализирующие антитела и Т-лимфоциты на коронавирус SARS-CoV-2, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:06
Фигурное катание
Фигуристка Загитова показала, что ей подарили на день рождения
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала Загитовой счастливой жизни в день её рождения.
RT на русском 18 мая в 11:45
Политика
Минобороны Чехии не сможет передать России памятник Коневу
Министерство обороны Чехии не может передать России демонтированный в Праге памятник маршалу Коневу.
Ридус вчера в 17:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru вчера в 15:42
Общество
На Дону в психинтернате выявили крупную вспышку коронавируса
В Сальском психоневрологическом интернате в Ростовской области зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:38
Наука
Ученые раскрыли точные шансы появления инопланетян
Астрофизик Дэвид Киппинг из Колумбийского университета в США оценил точные шансы появления инопланетян, говорится в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Профиль вчера в 07:25
Политика
Палестина разрывает все соглашения с США и Израилем
Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США, включая соглашения по вопросам безопасности, заявил президент страны Махмуд Аббас.
Газета.Ru 08:33
Политика
Лавров проведет разговор с главой МИД Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проведет в ближайшее время телефонный разговор с главой МИД Германии Хайко Маасом.
РЕН ТВ вчера в 10:40
Наука
Строение кисти австралопитека указало на двойное использование рук
Evo-rus.com 02:42
Общество
Российский туризм может начать выход из карантина уже с 1 июня
Туристический сезон в России может начать поэтапный выход из карантина уже с 1 июня. Об этом рассказали в Ростуризме.
Вести.Ru 08:30
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38