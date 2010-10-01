Впервые с начала пандемии количество заразившихся значительно меньше, нежели число выздоровевших. И это дает основания говорить о том, что страна точно вышла на плато, отмечает 59ру. Статистика по COVID-19 в России на текущий момент следующая.

Теперь точно плато: в РФ впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся

Общество Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС. 1,3K

Общество Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм «По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости». 4,5K

Армия и оружие ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР. 146

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 327

Происшествия Истребитель F-35A разбился в США Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. 502

Политика Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать. 348

Происшествия Задержана замглавы администрации города Мичуринска По предварительной версии, договор на проведение работ по благоустройству заключили с подставной фирмой (чтобы провести через неё деньги), а по факту исполнителем контракта были сотрудники муниципального предприятия, которое курировала Самылина как заместитель главы городской администрации. 8

Армия и оружие Шойгу анонсировал учения Балтийского флота и 6-й армии ЗВО Западный военный округ готовится к оборонительным учениям Балтийского флота и шестой армии, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Общество Швеция опередила все страны Европы по смертности из-за коронавируса За неделю с 13 по 19 мая Швеция опередила все остальные страны Европы по числу новых смертей из-за коронавируса.

Политика На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри. 275

Здоровье В Курской области изменена маршрутизация пациентов в стационары Пациентов из районов области с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут направлять в ближайшие сосудистые центры, которые расположены в Медвенском, Горшеченском и Рыльском районах, а также в г. Железногорске.

Технологии В США сообщили о результатах испытаний ДНК-вакцины от COVID-19 Американская биотехнологическая компания Inovio рассказала, что ДНК-вакцина INO-4800 удалось успешно испытать, она активно реагирует на найтрализирующие антитела и Т-лимфоциты на коронавирус SARS-CoV-2, передает РИА "Новости".

Наука Ученые раскрыли точные шансы появления инопланетян Астрофизик Дэвид Киппинг из Колумбийского университета в США оценил точные шансы появления инопланетян, говорится в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. 10

Политика Палестина разрывает все соглашения с США и Израилем Палестина разрывает все договоренности с Израилем и США, включая соглашения по вопросам безопасности, заявил президент страны Махмуд Аббас. 84