Коронавирус
Вечерний курьерТеперь точно плато: в РФ впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
Впервые с начала пандемии количество заразившихся значительно меньше, нежели число выздоровевших. И это дает основания говорить о том, что страна точно вышла на плато, отмечает 59ру. Статистика по COVID-19 в России на текущий момент следующая.
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Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
Нижний Новгород on-line03:35
Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
Новости Архангельска 29.ru03:35
Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
Новости Перми 59.ru03:35
Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
Новости Тюмени 72.ru03:35
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 10:44, Ашберн
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Технологии
Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска
В Microsoft убеждены, что новый суперкомпьютер для OpenAI - это первый шаг к тому, чтобы сделать следующее поколение массивных ИИ-моделей и инфраструктуру, необходимую для их обучения, доступными широкому кругу организаций и разработчиков.
Интерфакс вчера в 12:48
Происшествия
СК завел уголовное дело после обрушения лестницы в доме в Энгельсе
Следователи завели уголовное дело об оказании слуг, не отвечающих требованиям безопасности, после обрушения лестницы в доме в Энгельсе, где пострадала женщина, сообщает СК РФ.
РИА Новости 09:12
Политика
Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией
Lenta.ru вчера в 02:01
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Общество
В Нидерландах выявлен случай передачи коронавируса от норки
Раннее власти выпустили рекомендации, в которых заявили, что заражение коронавирусом от животного к человеку невозможно.
МедиаПоток 02:15
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против европейских норм по газу
Европейский суд в Люксембурге отклонил иск Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», против некоторых положений европейского законодательства о газопроводах из третьих стран, сообщает Reuters.
РБК 10:37
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Общество
«Красному и Белому» дали сутки на устранение нарушений
После проверок в магазинах сети "Красное и Белое" свердловское управление Роспотребнадзора установило торговым точкам максимально короткий срок для устранения нарушений – их должны ликвидировать в течение суток, рассказали "Уралинформбюро" в ведомстве.
Уралинформбюро 06:52
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Футбол
«Тоттенхэм» может наказать Орье за стрижку
Во вторник футболист опубликовал в Instagram свою фотографию с новой стрижкой и парикмахером.
Евро-футбол.ру 09:52
Политика
ЛНР пообещала отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе
ЛНР отодвинет линию соприкосновения в Донбассе, если Вооруженные силы Украины не прекратят обстрелы мирного населения и объектов инфраструктуры, принадлежащих республике.
Политическая Экспертиза 00:41
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском вчера в 10:12
Происшествия
В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток
Водитель внедорожника в Великом Новгороде переехал семью уток, переходящих дорогу.
Газета.Ru 05:13
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Здоровье
В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России
Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей.
РБК 09:27
Здоровье
Определен новый эпицентр пандемии коронавируса
Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
Live24 03:27
Футбол
«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»
РБК 18 мая в 05:36
Политика
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена
На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
Армия и оружие
В Петербурге в военно-морском параде примут участие около 50 кораблей
В Главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 июля, планируется участие 46 кораблей и подлодок всех флотов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства.
Российская газета 09:45
Общество
Венесуэла подала в суд на Банк Англии, чтобы вернуть свое золото
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ноябре прошлого года Банк Англии уже отказался возвращать золотой запас Венесуэлы - 15 тонн золота Боливарианской республики на сумму около 550 миллионов долларов - в рамках «борьбы с отмыванием денег».
Комсомольская правда вчера в 23:07
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса
Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
Политика
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
Владимир Путин поручил Министерству транспорта, Росатому и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.
РИА Новости 10:06
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40