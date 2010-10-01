Впервые с начала пандемии количество заразившихся значительно меньше, нежели число выздоровевших. И это дает основания говорить о том, что страна точно вышла на плато, отмечает 59ру. Статистика по COVID-19 в России на текущий момент следующая.

Теперь точно плато: в РФ впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся

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