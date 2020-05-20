Коронавирус
31 канал ЧелябинскаВ России число выздоровевших превысило число заразившихся COVID-19
По данным оперштаба, впервые с начала пандемии число заразившихся меньше, чем число выздоровевших. При этом за последние 24 часа в стране умерли ещё 135 пациентов. Такие данные подтверждают выход России на так называемое плато, о котором говорилось ещё 11 мая.
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с чего всё началось
В частности, обсуждалась проблема: во многих регионах медики, работающие с больными COVID-19, либо не получили обещанные выплаты вообще, либо получили их в усеченном размере.Нижний Новгород on-line03:35
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Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
Нижний Новгород on-line03:35
Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся
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