с чего всё началось

По данным оперштаба, впервые с начала пандемии число заразившихся меньше, чем число выздоровевших. При этом за последние 24 часа в стране умерли ещё 135 пациентов. Такие данные подтверждают выход России на так называемое плато, о котором говорилось ещё 11 мая.

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Общество В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19 В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.

Музыка Названы фавориты Евровидения-2020 В этом году международный песенный конкурс "Евровидение-2020" был отменен из-за пандемии коронавируса.

Политика Зеленский рассказал о следующем этапе обмена удерживаемыми лицами с РФ Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев продолжает переговоры с Москвой об обмене удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса, передает РИА Новости.

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