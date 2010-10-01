Всего же COVID-19 заболели 308 705 человек, 85 392 — выписаны из больниц, 2972 — скончались, передает федеральный оперштаб. С подозрением на коронавирусную инфекцию находятся еще 274 тысячи россиян, лаборатории страны провели 7,5 млн тестов.

Теперь точно плато: в России впервые число вылечившихся от COVID-19 превысило число заразившихся

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