Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыТеплая погода не спешит возвращаться в Москву

К четвергу немного потеплеет, но на выходных ожидается очередное похолодание. После аномального тепла в начале месяца, жителей столицы ждет погода, соответствующая климатической норме марта.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре прогнозируют, что тепло не вернется в Москву в ближайшее время

Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС01:10

Подробнее о событии

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Коммерсантъ01:39

Синоптики сообщили о сроках очередного похолодания в Москве

РБК03:26

Гидрометцентр: москвичам не стоит ждать тепла в ближайшее время

Вечерняя Москва02:05

Теплая погода не спешит возвращаться в Москву

Эхо Москвы08:00

Синоптики рассказали о погоде в конце марта в Москве

Известия01:39

Москвичам пообещали холодный март

Взгляд.ру01:28

В Гидрометцентре прогнозируют, что тепло не вернется в Москву в ближайшее время

ТАСС01:10
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Lenta.ru 07:59
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Российская газета 07:28
Общество

Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте

Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
REGNUM 05:46
Общество

Молдавия закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что с 17 марта республика закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами.
RT на русском 07:20
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Съемки нового «Бэтмена» остановили из-за коронавируса

RuNews24.ru 08:30
Политика

КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса

Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" закроется на две недели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Украине, исключением станут граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Киеву территории.
РИА Новости 07:01
Политика

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
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В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ

Российская газета 08:54
Биатлон

Вирер второй год подряд завоевала Большой хрустальный глобус

ProstoProSport вчера в 11:35
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Известия вчера в 17:28
Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Транспорт

РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами

На сайте РЖД уточняется, что поезда между Калининградом и другими российскими городами, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики.
РИА Новости 09:16
Наука

В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
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Происшествия

У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус

В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Комсомольская правда - Кемерово 00:46
Происшествия

В Иркутской области арестовали обвиняемого в убийстве ребенка

ТАСС 01:36
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63

Число людей, которые заразились новым коронавирусом COVID-19 в России, достигло 63.
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Происшествия

Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе

Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Известия 02:21
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Известия 07:21
Общество

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
РБК 09:24
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
Общество

Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время

В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
РБК 02:31
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости вчера в 03:53
Общество

Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.
Известия 08:18
Общество

Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса

Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Политика Сегодня 13 марта в 07:57
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Lenta.ru 13 марта в 08:07
Общество

В Госдуме увидели пользу в коронавирусе

Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими.
Lenta.ru 06:05
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Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке

Коммерсантъ вчера в 11:40
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Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Известия 03:47
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О пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen рассказал Der8auer

В результате нескольких проведенных экспериментов, которые подтвердили данное предположение, специалист создал специальные крепления, позволяющие обеспечивать оптимальный контакт с теплораспределителем процессоров Ryzen 3000 OC Bracket AIO и Ryzen 3000 OC Bracket Custom.
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