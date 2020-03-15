Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

К четвергу немного потеплеет, но на выходных ожидается очередное похолодание. После аномального тепла в начале месяца, жителей столицы ждет погода, соответствующая климатической норме марта.

Теплая погода не спешит возвращаться в Москву

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