Общество
Эхо МосквыТеплая погода не спешит возвращаться в Москву
К четвергу немного потеплеет, но на выходных ожидается очередное похолодание. После аномального тепла в начале месяца, жителей столицы ждет погода, соответствующая климатической норме марта.
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с чего всё началось
Метеорологи не прогнозируют потепление в ближайшее время, очередное похолодание придет в столицу на следующих выходных, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАСС01:10
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Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Общество
Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте
Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
Общество
Молдавия закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что с 17 марта республика закрывает наземные границы, а также приостанавливает авиасообщение со всеми странами.
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Съемки нового «Бэтмена» остановили из-за коронавируса
Политика
КПП «Станица Луганская» на Донбассе закроют из-за коронавируса
Контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" закроется на две недели в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции на Украине, исключением станут граждане, которые имеют прописку на подконтрольной Киеву территории.
Политика
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Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
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В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ
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Вирер второй год подряд завоевала Большой хрустальный глобус
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Транспорт
РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами
На сайте РЖД уточняется, что поезда между Калининградом и другими российскими городами, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики.
Наука
В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса
Ученые из Нидерландов нашли антитело к коронавирусу COVID-19.
Происшествия
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
В Новокузнецке у четверых пациентов, которые были госпитализированы в инфекционное отделение больницы №29 первый тест на коронавирус оказался отрицательным.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом COVID-19 в России, достигло 63.
Происшествия
Россиян с круизного судна Costa Magica высадили в Гваделупе
Пассажиров круизного итальянского судна Costa Magica, среди которых 38 россиян, высадили в городе Пуэнт-а-Питре в Гваделупе.
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Общество
Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время
В ближайшее время несколько стран могут объявить дефолт, заявил руководитель отдела рынков в JPMorgan International Дэвид Стаббс в интервью газете «Зеркало недели».
Общество
В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
Общество
Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса
Королева Великобритании Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции.
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны.
Общество
В Госдуме увидели пользу в коронавирусе
Если россияне перестанут выходить из дома по причине самоизоляции из-за коронавируса, то они начнут больше общаться с близкими.
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Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Политика
Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко
Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Гаджеты
О пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen рассказал Der8auer
В результате нескольких проведенных экспериментов, которые подтвердили данное предположение, специалист создал специальные крепления, позволяющие обеспечивать оптимальный контакт с теплораспределителем процессоров Ryzen 3000 OC Bracket AIO и Ryzen 3000 OC Bracket Custom.