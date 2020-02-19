Экономика

АБНАБНТеплая зима снизила цены на электричество в Финляндии до нуля

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Цена на бирже составила минус 20 евроцентов за мегаватт-час. В Финляндии объясняют парадоксальную ситуацию теплой и ветреной зимой, которая позволила задействовать ветрогенераторы на полную мощность. Ранее АБН сообщало, что «ТГК-1» подписало протокол по регулированию озера Инари.
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В Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля

Газета.Ruвчера в 05:15

Теплая зима снизила цены на электричество в Финляндии до нуля

АБН14:58
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 19:47, Ашберн
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