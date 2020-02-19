Цена на бирже составила минус 20 евроцентов за мегаватт-час. В Финляндии объясняют парадоксальную ситуацию теплой и ветреной зимой, которая позволила задействовать ветрогенераторы на полную мощность. Ранее АБН сообщало, что «ТГК-1» подписало протокол по регулированию озера Инари.

Теплая зима снизила цены на электричество в Финляндии до нуля

Наука Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.

Экономика Наценки аптек выросли впервые с 2016 года По итогам 2019 года средний размер наценки на лекарства в российских аптеках вырос до 24,6%, это увеличение произошло впервые с 2016 года и связано с падением спроса на медицинские препараты.

Здоровье Более 130 человек заразились коронавирусом в Италии Глава Национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли сообщил, что количество зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 132 человек.

Здоровье Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Экономика Лукашенко рассказал о предложении Путина компенсировать $300 миллионов Владимир Путин предложил Минску механизм компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

Общество Попова рассказала о состоянии туристов с карантинного лайнера в Казани Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess.

Политика CNN: содействие России переизбранию Трамп не доказано Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Общество Диетологи назвали вредные для сна продукты Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.

Авто Cupra представила новый «заряженный» Leon Марка Cupra, выделенная компанией SEAT в отдельный суббренд, представила новое поколение «заряженного» хэтчбека Leon и универсала Leon Sportstourer.