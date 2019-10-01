Лига чемпионов
RT на русскомТер Штеген: «Барселоне» всегда легче, когда Месси на поле
«Барселона», уступая по ходу встречи, одержала победу со счётом 2:1, а сам Месси отметился результативной передачей. Тер Штеген также отметил игру нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, который оформил дубль в ворота «Интера».
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Происшествия
В Париже совершено нападение на полицейский участок
Вооруженный ножом мужчина атаковал стражей порядка в здании парижской префектуры полиции. Об этом сообщает 3 октября телеканал BFMTV.
REGNUM 08:35
Происшествия
Одноклассница рассказала о погибшей в Балашихе школьнице
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Политика
Захарова опровергла сообщения о российском спецназе в Норвегии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
RT на русском 09:22
Политика
Украина предупредила о воздушной атаке Севастополя
Украинские активисты вооружились дронами, чтобы провести "беспрецедентную операцию" в Севастополе.
Утро.ru 08:53
Экономика
Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook
Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости 02:25
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Политика
Медведев уволил главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко.
РБК 09:40
Политика
Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Армия и оружие
Минобороны РФ получило партию истребителей Су-34
Авиационный полк смешанной авиационной дивизии 14-й Армии ВВС и ПВО ЦВО приступил к своим первым летним тренировкам на истребителях-бомбардировщиках Су-34 поколения 4++, которые поступили на вооружение ЦВО осенью прошлого года.
ФАН 08:50
Хоккей
Михеев рассказал о любви к супу в интервью канадскому телевидению
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Михеев рассказал о том, как смог адаптироваться в новой команде, передает TSN.
Газета.Ru 01:29
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Экономика
Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости вчера в 13:14
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Кино
Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2»
Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.
Газета.Ru 07:20
Политика
Новак сообщил о возможных вариантах маршрута «Северного потока-2»
Москва рассчитывает реализовать проект "Северный поток-2" в заявленном маршруте, но при этом существуют и другие варианты, сообщил Новак.
Экономика сегодня вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Энергетика
Роснедра подсчитали запасы рентабельной для добычи нефти в России
Общие запасы включенных в инвентаризацию месторождений Роснедра оценили в 17,2 млрд т. Однако рентабельными для добычи в ведомстве считают менее 70% этих запасов.
РБК 09:29
Шоу-бизнес
Жена Боярского объяснила, почему он нарушил ПДД
Луппиан не отрицает, что актер нарушил правила – она заверила, что семья заплатит штраф.
Gazeta.SPb 06:39
Космос
Рогозин раскритиковал новый проект Илона Маска: «Белый шум»
Московский Комсомолец 09:28
Политика
Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана
Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Политика
Путин пообещал наказать скрывающих данные о ЧС чиновников
Президент Владимир Путин поручил ввести для должностных лиц и организаций ответственность за несвоевременное представление информации, необходимой для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций.
РБК 09:35
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео потасовки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в инстаграме видео потасовки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Авто
Машины на газе смогут бесплатно ездить по платным трассам
"Предлагается дать право на бесплатный проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования газомоторным грузовикам категории 3, всем видам монотопливных газомоторных автомобилей", - цитирует ТАСС представителей РГО.
Авторамблер 08:40
Автоспорт
Под Петербургом пройдет этап немецкой гонки DTM
Автодром «Игора драйв», расположенный под Петербургом, примет этап гоночной серии немецкой DTM.
Город+ 08:29
Политика
В Евросоюзе разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Жители Донецкой и Луганской народных республик смогут получать визы для въезда в страны Евросоюза только в консульствах на территории Украины.
Российская газета 08:59
Авто
Рассекречен интерьер нового кроссовера Genesis GV80
Как сообщает издание speedme.ru, в интерьере нового Genesis GV80 можно отметить, что модель имеет совершенно иной руль, а мультимедийную систему расположили в верхней части панели, оснастив ее экраном планшетного типа.
32CARS.ru вчера в 01:46
Музыка
На концерте Бузовой произошла давка с участием детей
На концерте Ольги Бузовой в Городе Новокузнецк Кемеровской области произошла давка, во время инцидента взрослые едва не затоптали детей, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 08:13