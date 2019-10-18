с чего всё началось

Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил глава французского МВД Кристоф Кастанер. По его словам, подозреваемый "вдохновлялся 11 сентября" и планировал угнать самолет.

Кино Netflix представил новый тизер «Ведьмака» Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».

Политика Трамп подтвердил отставку министра энергетики Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что министр энергетики Рик Перри подал прошение об отставке.

Общество Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.

Шоу-бизнес Мария Кожевникова опять собралась замуж Мария Кожевникова и Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Здоровье Алексей Цыденов рассказал, как спасал своего ребёнка, который находился при смерти Родители рассказали Алексею Цыденову о своёй опыте получения медицинской помощи в лечебных учреждениях республики, об их недостаточной оснащённости, равнодушии отдельных медработников и чиновников, а также об отказах в выдаче бесплатных лекарств, положенных малолетним детям.

Экономика Рост ВВП Китая за первые три квартала 2019 года составил 6,2% Рост ВВП Китая по итогам третьего квартала 2019 года составил 6,0% в годовом выражении, за первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2%, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные государственного статистического бюро Китая.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда Минобороны России опубликовало рассекреченные документы об освобождении Белграда, из них можно узнать о том, что немецкие войска собирались взорвать все важнейшие элементы инфраструктуры города и культурные сооружения.

Политика ЕС одобрил санкции против Турции Как известно, ограничительные меры против Турции вводятся из-за проведения Анкарой незаконных буровых работ в исключительной экономической зоне Кипра.

Общество Гидрометцентр прогнозирует теплый ноябрь Из северных регионов температура выше нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми, а среди азиатских — на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Политика Песков оценил приглашение Путина на саммит G7 Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.

Шоу-бизнес Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера Бывшая жена российского олигарха Романа Абрамовича, основательница музея «Гараж» Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, сообщают зарубежные СМИ.

Экономика Аналитики заявили о чрезмерном потреблении яиц россиянами Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).

Шоу-бизнес Супруг Лолиты Милявской подал на развод Вчера, 16 октября, общественности все же стало известно о том, что в одном из столичных судов зарегистрировано заявление о разводе Милявской и ее бывшего возлюбленного Дмитрия Иванова.