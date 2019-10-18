Происшествия
Российская газетаТеракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил глава французского МВД Кристоф Кастанер. По его словам, подозреваемый "вдохновлялся 11 сентября" и планировал угнать самолет.
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Как сообщает радиостанция France Info, директор МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил журналистам о предотвращении в 2019 году теракта, сценарий которого напоминал трагедию 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.Московский Комсомолец18:15
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