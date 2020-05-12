По словам Ларисы Алексеевой, лучше всего иметь с собой в запасе несколько многоразовых масок, если не хватает средств купить необходимое количество одноразовых средств защиты.

с чего всё началось

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски защитят лучше других, передает телеканал "360". По словам Алексеевой, лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску, так как она сделана по всем канонам медицины.

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