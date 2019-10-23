Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиТерехин: «Локомотив» заставил нервничать «Ювентус» в матче Лиги чемпионов

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
1 фото
Футболисты "Локомотива" своей грамотной игрой заставили нервничать "Ювентус" в матче Лиги чемпионов, заявил РИА Новости бывший форвард московской команды Олег Терехин. "Локомотив" во вторник проиграл "Ювентусу" со счетом 1:2 в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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