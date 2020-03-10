Политика
ГородовойВ «Единой России» предложили обнулить президентские сроки Путина
В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.
Читать в источнике
Оценить141
Поправка, которую озвучила Терешкова, требует консультаций с действующим президентом. Правильно было бы спросить его мнение. Правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций, и, конечно, подготовить саму поправку, о которой вы говорите.
— Вячеслав Володин, российский политикИнтерфакс 07:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Валентина Терешкова предложила рассмотреть вопрос о снятии ограничений по числу президентских сроков
Государственная Дума РФ07:16
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика
Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков
Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.
Экономика
Минфин России прокомментировал падение цен на нефть
Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.
Политика
Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе
Евгений Биятов / РИА Новости Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром.
Экономика
АвтоВАЗ может изменить цены на автомобили из-за падения рубля
Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта.
Футбол
Кокорин опроверг слова о нежелании возвращаться в «Зенит»
Финансы
На бирже в Москве значительно подешевел рубль
При открытии торгов курс доллара достиг почти 73 рублей, а евро вырос до 85. Подобные показатели отмечались в марте-феврале 2016 года.
Политика
Прокурор рассказала о показаниях «свидетеля М58» по делу MH17
Анонимный «свидетель М58» заявлял, что якобы видел «русских солдат» перед запуском ЗРК «Бук» в день крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Футбол
Чемпиона Италии могут определить с помощью игр плей-офф
Каждой из лиг будет предоставлена возможность выбрать один из вариантов развития событий.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии матери
Анастасия Заворотнюк, дочь Анастасии, уверена в том, что ее мать поправится.
Политика
Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.
Шоу-бизнес
Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции
В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.
Авто
В РФ BMW отзывает 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe
BMW отзывает в нашей стране 35 единиц авто BMW 6-ой серии Gran Coupe (F06).
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Финансы
Новый «черный вторник» на российском рынке не повторился
«Черного вторника» 16 декабря 2014 года не произошло – тогда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, курс евро достигал 100 рублей.
Энергетика
Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке
Аналитик о росте цен на нефть после резкого падения Глава Минэнерго добавил, что восстановление цен на мировом рынке нефти займет, по его мнению, несколько месяцев.
Общество
«Сила Сибири» остановится на профилактику во второй половине марта
В Управлении информации ПАО "Газпром" журналистам сообщили, что "стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью".
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Армия и оружие
Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике
Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в Арктике.
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Экономика
Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков
Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова намерена развестись с Джиганом
Общество
В России появился новый способ кражи денег в интернете
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
Авто
В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport
В Сети рассекречены фотографии возрожденной модели внедорожника Ford Bronco Sport.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Кино
Актриса Артемьева отказалась от съёмок в сериале «Сваты»
Об отказе Артемьевой от съёмок рассказала актриса Татьяна Кравченко, сообщает 10 марта «Собеседник».
Политика
Польша ввела санитарный контроль на границе с Россией
В настоящее время санитарный контроль введен на границе Польши с Германией и Чехией.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и вышла во второй раунд плей-офф КХЛ
Новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Страховщики начали с 8 марта этого года по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) для владельцев транспортных средств.