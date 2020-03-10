Поправка, которую озвучила Терешкова, требует консультаций с действующим президентом. Правильно было бы спросить его мнение. Правильно будет провести консультации с руководителями политических фракций, и, конечно, подготовить саму поправку, о которой вы говорите.

В партии «Единая Россия» предложили после вступления в силу новой редакции Конституции страны предоставить действующему Президенту Российской Федерации Владимиру Путину право снова выдвинуть свою кандидатуру на высший пост в государстве.

Политика Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.

Экономика Минфин России прокомментировал падение цен на нефть Минфин России прокомментировал падение стоимости нефти, отметив, что цены на марку Urals упали ниже базового уровня, установленного бюджетным правилом.

Финансы На бирже в Москве значительно подешевел рубль При открытии торгов курс доллара достиг почти 73 рублей, а евро вырос до 85. Подобные показатели отмечались в марте-феврале 2016 года.

Политика Черчесов считает, что Путин должен участвовать в следующих выборах Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов согласен с депутатом Государственной думы РФ Валентиной Терешковой, которая выдвинула предложение разрешить действующему президенту страны Владимиру Путину участвовать в грядущих выборах.

Шоу-бизнес Дочери Анджелины Джоли перенесли сложные операции В своей колонке для издания Time актриса Анджелина Джоли рассказала, что две ее дочери — 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло одна за другой перенесли сложные операции.

Финансы Новый «черный вторник» на российском рынке не повторился «Черного вторника» 16 декабря 2014 года не произошло – тогда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, курс евро достигал 100 рублей.

Политика Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки» Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.

Космос Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих» Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.

Экономика Forbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.