Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Общество Российские торговые сети создают запасы продуктов Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

Общество В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.

Политика Россия закрывает границу с Белоруссией Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.

Авто Представили обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse Компания General Motors официально представила обновленную версию своего самого большого кроссовера Chevrolet Traverse.

Финансы Курс доллара превысил отметку в 74 рубля Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Политика Путин оценил потери Европы и России от санкций Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате санкционного противостояния и Россия, и Европа понесли потери, причем в некоторых сферах для европейцев они оказались более чувствительными.

Общество Мишустин отменил ограничения логистики для транспорта торговых сетей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Экономика Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20% Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

Общество В Казахстане ввели чрезвычайное положение Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 15 марта подписал документ, на основании которого в республике вводится «чрезвычайное положение» сроком на один месяц.

Общество Фанаты «Арсенала» вывесили баннер в честь Терешковой Фанаты тульского «Арсенала» во время матча против «Рубина» в рамках 22-го тура РПЛ вывесили баннер в честь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.

Происшествия Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19 Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

Общество Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".