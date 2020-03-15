Политика
РИА НовостиТерешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
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Dagens Nyheter (Швеция): русские все больше шутят о Путине в аду (Dagens Nyheter)
ИноСМИ14 марта в 03:18
Терешкова заявила, что россияне благодарят ее за «сохранение Путина»
Московский Комсомолецвчера в 10:58
Валентина Терешкова: Россияне помнят, какой Путин принял страну, и потому просили: «Сохраните нам Владимира Владимировича!»
Комсомольская правда13 марта в 09:27
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Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.
Общество
Школы и детские сады Екатеринбурга закроют на карантин
В Екатеринбурге школы и детские сады закроют на карантин. Об этом сообщают в департаменте образования администрации Екатеринбурга.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Политика
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Экономика
Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Общество
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
Политика
Россия закрывает границу с Белоруссией
Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
Авто
Представили обновлённый кроссовер Chevrolet Traverse
Компания General Motors официально представила обновленную версию своего самого большого кроссовера Chevrolet Traverse.
Здоровье
Психолог рассказал, к чему может привести страх перед коронавирусом
Психолог рассказал, с какими последствиями могут столкнуться люди, которые панически боятся подхватить вирусные инфекции, в том числе коронавирус.
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 74 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Политика
Путин оценил потери Европы и России от санкций
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате санкционного противостояния и Россия, и Европа понесли потери, причем в некоторых сферах для европейцев они оказались более чувствительными.
Общество
Мишустин отменил ограничения логистики для транспорта торговых сетей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Общество
В Казахстане ввели чрезвычайное положение
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 15 марта подписал документ, на основании которого в республике вводится «чрезвычайное положение» сроком на один месяц.
Общество
Фанаты «Арсенала» вывесили баннер в честь Терешковой
Фанаты тульского «Арсенала» во время матча против «Рубина» в рамках 22-го тура РПЛ вывесили баннер в честь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Общество
СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции
Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом.
Хоккей
СМИ узнали об отказе «Барыса» играть в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский «Барыс» отказался от дальнейшего участия во втором этапе чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — розыгрыше Кубка Гагарина.
Шоу-бизнес
Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией.
Общество
Полиция разогнала пикеты перед зданием ФСБ на Лубянке
Общество
Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса
Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Китай предупредили о второй волне заражения коронавирусом
По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
Футбол
Президент Ла Лиги: «Уверен, мы завершим сезон»
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выразил уверенность в том, что сезон будет завершён.
Шоу-бизнес
Принц Гарри вернулся в Канаду к Меган Маркл и сыну Арчи
Принц Гарри задержался в Лондоне, чтобы провести еще ряд рабочих встреч - ведь с 1 апреля они с Меган Маркл станут финансово независимыми, и им придется самим зарабатывать на жизнь.
Здоровье