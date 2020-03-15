Политика

РИА НовостиРИА НовостиТерешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
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Dagens Nyheter (Швеция): русские все больше шутят о Путине в аду (Dagens Nyheter)

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Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»

РБКвчера в 14:32

Терешкова заявила, что россияне благодарят ее за «сохранение Путина»

Московский Комсомолецвчера в 10:58

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

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Валентина Терешкова: Россияне помнят, какой Путин принял страну, и потому просили: «Сохраните нам Владимира Владимировича!»

Комсомольская правда13 марта в 09:27

Иркутские политологи раскритиковали поправки к Конституции РФ

IrkutskMedia13 марта в 07:00
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
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Психолог рассказал, к чему может привести страх перед коронавирусом

Психолог рассказал, с какими последствиями могут столкнуться люди, которые панически боятся подхватить вирусные инфекции, в том числе коронавирус.
Газета.Ru 01:47
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Курс доллара превысил отметку в 74 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:50
Политика

Путин оценил потери Европы и России от санкций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате санкционного противостояния и Россия, и Европа понесли потери, причем в некоторых сферах для европейцев они оказались более чувствительными.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отменил ограничения для транспорта, обеспечивающего поставки в торговые сети российских городов с 17 марта из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.
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Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
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Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Минтруд разработал законопроект, позволяющий информировать граждан, достигших 45-летнего возраста, о размере их будущей пенсии.
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При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
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СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции

Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом.
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СМИ узнали об отказе «Барыса» играть в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский «Барыс» отказался от дальнейшего участия во втором этапе чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — розыгрыше Кубка Гагарина.
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Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией.
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Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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По словам Фаучи, опасность повторного заражения возрастет во время возвращения Китая к нормальной жизни.
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Президент Ла Лиги: «Уверен, мы завершим сезон»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас выразил уверенность в том, что сезон будет завершён.
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Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

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Валентина Терешкова
Российский космонавт
Лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации.
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