Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

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