Политика

РИА НовостиРИА НовостиТерешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
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Терешкова рассказа о письмах благодарности за «сохранение Путина»

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Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

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В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
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«Реал» намерен выкупить Ареоля, Зидан доволен вратарем

Летом истечет срок аренды «Реалом» вратаря «ПСЖ» Альфонсе Ареоля, но мадридцы готовы выкупить футболиста.
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В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
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Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
РБК 06:16
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Путин объяснил высокие зарплаты глав ряда госкомпаний

Руководители ряда государственных компаний получают очень высокие зарплаты, поскольку это соответствует рыночной стоимости услуг управленцев такого уровня.
ФАН 13 марта в 03:30
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News.ru вчера в 08:06
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Полиция Петербурга задержала 20 человек во время одиночных пикетов

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Медик пояснил, что коронавирус нового типа постоянно мутирует.
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В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

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Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
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Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

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Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
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Более 50 человек выписаны в Москве после карантина по коронавирусу

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В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки

В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.
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Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
РБК вчера в 11:02
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На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину.
РБК 23:13
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Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

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Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5%

Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5%, следует из данных торгов на 2:40 мск.
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Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
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Лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации.
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