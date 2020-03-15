Политика
РИА НовостиТерешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
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Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Политика
Сразу два обращения против поправок в Конституцию опубликовали представители ученого сообщества, артисты и писатели
В обоих заявлениях говорится, что закон о поправках подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции и российских законов.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Футбол
«Реал» намерен выкупить Ареоля, Зидан доволен вратарем
Летом истечет срок аренды «Реалом» вратаря «ПСЖ» Альфонсе Ареоля, но мадридцы готовы выкупить футболиста.
Общество
В Туле фанаты вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой
На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер в поддержку депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Политика
Путин объяснил высокие зарплаты глав ряда госкомпаний
Руководители ряда государственных компаний получают очень высокие зарплаты, поскольку это соответствует рыночной стоимости услуг управленцев такого уровня.
Музыка
Клип Little Big для Евровидения набрал 10 миллионов просмотров
Футбол
Роналдиньо выиграл поросёнка в футбольном турнире в тюрьме
Общество
Российские торговые сети создают запас продуктов
Здоровье
Инфекционисты предсказали ослабление пандемии коронавируса
Медик пояснил, что коронавирус нового типа постоянно мутирует.
Происшествия
В Свердловской области три человека погибли в ДТП с участием автобуса
Авария с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса произошла на трассе Пермь - Екатеринбург, в результате погибли три человека, один получил травмы.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Музыка
Поэт из Барнаула принял участие в шоу на телеканале «Россия 1»
Напомним, Евгений в 2017 году принимал участие в телепроекте «Новая фабрика звёзд» на телеканале «МУЗ-ТВ».
Экономика
ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса
Федеральная резервная служба США (ФРС) понизила порог базовой процентной ставки почти до нуля.
Здоровье
Более 50 человек выписаны в Москве после карантина по коронавирусу
Более 50 человек, контактировавших с заразившимися коронавирусом, выписаны из московского больничного комплекса в Коммунарке, передает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Дениса Проценко.
Происшествия
В Иркутской области арестован убийца четырехлетней девочки
В Иркутской области арестован 41-летний житель Слюдянского района, который подозревается в убийстве четырехлетней девочки, совершенном в 2004 году.
Общество
Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса
Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса в столице ввели 5 марта.
Экономика
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Fitch свое оптимистичное предсказание связывало с открытием рынка земли, как бы призывая Украину побыстрее устроить распродажу последнего серьезного государственного актива, а также с продолжением осуществления реформ, которые настолько "успешно" проводятся последние шесть лет, что государство уже не поворачивается язык называть даже развивающимся.
Политика
СМИ сообщили об огромных очередях на границе Украины и Польши
На украинско-польской границе образовались многокилометровые очереди из-за украинских гастрбайтеров, которые спешат вернуться на родину.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей из-за коронавируса
Команда шоу «Вечерний Ургант» приняла решение снимать следующие выпуски шоу без зрителей в студии в связи с распространением коронавируса.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Энергетика
Цена нефти марки Brent снизилась более чем на 5%
Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 5%, следует из данных торгов на 2:40 мск.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.