Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Финансы ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25% Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.

Футбол «Локомотив» переиграл «Ростов» в матче РПЛ Ростов-на-Дону, 15 марта 2020, 21:16 — REGNUM Футболисты клуба «Ростов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спорт Уилсон и Трамп сыграют в финале Gibraltar Open Английский снукерист Джадд Трамп сыграет в финале рейтингового турнира Gibraltar Open. В полуфинале он оказался сильнее Сяо Годуна из Китая.

Политика Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19 Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Политика Власти Германии закрыли границу с рядом стран Евросоюза Берлин, 15 марта 2020, 19:23 — REGNUM Власти Германии приняли решение о закрытии границ в Австрией, Францией и Швейцарией в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 15 марта сообщает издание Bild.

Экономика «Обскому СПГ» подобрали компрессор ГМС в 2021 году установит на «Обском СПГ» десять компрессоров метанового и этанового контуров, которые способны работать при низких температурах,— до сих пор у компании отсутствовали компетенции в производстве подобного оборудования.

Политика Шесть лет референдуму: как изменилась жизнь в Крыму В России отмечают годовщину воссоединения с полуостровом В понедельник, 16 марта, исполняется шесть лет со дня исторического для Крыма и Севастополя референдума.

Финансы Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса «Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.

Общество В Коми из-за коронавируса введен режим повышенной готовности Сыктывкар, 15 марта 2020, 22:55 — REGNUM В Коми с 16 марта из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Гапликов.

Гаджеты Nokia выпустила новый дешевый смартфон Американская HID Global выпустила новый недорогой смартфон – Nokia C2. Информация об устройстве размещена на официальном сайте компании.