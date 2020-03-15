Политика

РИА НовостиРИА НовостиТерешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

РБК17:00

Терешкова рассказа о письмах благодарности за «сохранение Путина»

Известия15:08

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

РИА Новости10:40

Терешкова рассказала о благодарности за «сохранение Путина»

Lenta.ru11:14

Терешкова заявила, что россияне благодарят ее за «сохранение Путина»

Московский Комсомолец10:58

Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Газета.Ru11:16

Видео недели: Путин согласился с «поправкой Терешковой», особый режим в Татарстане и пустынный Ухань

Реальное время00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:40, Ашберн
Общество

«Аэрофлот» приостанавливает полеты в ряд европейских городов

Москва, 15 марта 2020, 21:46 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса.
REGNUM 14:46
Финансы

ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%

Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
РИА Новости 18:11
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

Известия 13:52
Политика

Jyllands-Posten (Дания): Россия цепляется за Шпицберген, но получает холодный ответ (Jyllands-Posten)

По словам Пера Арне Тотланда, Россия целится в эту «ахиллесову пяту» Норвегии.
ИноСМИ 18:19
Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник 08:56
Футбол

«Локомотив» переиграл «Ростов» в матче РПЛ

Ростов-на-Дону, 15 марта 2020, 21:16 — REGNUM Футболисты клуба «Ростов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 14:16
Шоу-бизнес

Решила не наказывать: Меган Маркл пошла на уступки королеве

Хорошо, что супруга Гарри проявила благоразумие и стала наказывать 93-летнюю Елизавету, лишая её общения с правнуком.
7Дней.ру 12:00
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Газета.Ru 10:15
Спорт

Уилсон и Трамп сыграют в финале Gibraltar Open

Английский снукерист Джадд Трамп сыграет в финале рейтингового турнира Gibraltar Open. В полуфинале он оказался сильнее Сяо Годуна из Китая.
Матч ТВ 13:08
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
Общество

Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами

Известия 11:32
Космос

Что происходит с Полярной звездой

Популярная механика 13 марта в 09:07
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Российская газета 17:47
Шоу-бизнес

Отправленная на карантин Рудковская сделала заявление в Сети

После чего музыкальный продюсер сделала заявление в соцсети.
Слово и Дело 13 марта в 04:40
Политика

Власти Германии закрыли границу с рядом стран Евросоюза

Берлин, 15 марта 2020, 19:23 — REGNUM Власти Германии приняли решение о закрытии границ в Австрией, Францией и Швейцарией в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 15 марта сообщает издание Bild.
REGNUM 12:23
Музыка

Поляки в клипе на песню для Евровидения показали кадры с евромайдана

В ролике мелькают кадры с украинского евромайдана. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Евровидения.
Евразия Daily 03:01
Экономика

«Обскому СПГ» подобрали компрессор

ГМС в 2021 году установит на «Обском СПГ» десять компрессоров метанового и этанового контуров, которые способны работать при низких температурах,— до сих пор у компании отсутствовали компетенции в производстве подобного оборудования.
Коммерсантъ 18:15
Кино

Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой

По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Вечерний курьер 13 марта в 06:37
Общество

Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса

Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
Lenta.ru 18:17
Политика

В Польше готовятся отметить победу над Россией

В Польше царит предпраздничная атмосфера, страна готовится торжественно и громко отметить победу.
РИА Новости 01:00
Политика

Шесть лет референдуму: как изменилась жизнь в Крыму

В России отмечают годовщину воссоединения с полуостровом В понедельник, 16 марта, исполняется шесть лет со дня исторического для Крыма и Севастополя референдума.
SM News 17:05
Финансы

Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса

«Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.
РБК 17:00
Общество

В Коми из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

Сыктывкар, 15 марта 2020, 22:55 — REGNUM В Коми с 16 марта из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Гапликов.
REGNUM 15:55
Общество

Пресс-секретарь Яценюка объяснил госпитализацию бывшего премьера

Газета.Ru 14:47
Гаджеты

Nokia выпустила новый дешевый смартфон

Американская HID Global выпустила новый недорогой смартфон – Nokia C2. Информация об устройстве размещена на официальном сайте компании.
Профиль 14:40
Происшествия

На чукотском руднике выявили два случая подозрения на коронавирус

Два случая подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.
Известия вчера в 09:07
Общество

В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек

За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
РБК 15:31
Шоу-бизнес

«Скромнее надо быть»: Ренату Литвинову осудили за откровенное декольте

Другие же выразили мнение, что в возрасте Ренаты нужны более скромные и строгие наряды.
7Дней.ру 16:25
Общество

На протестных акциях в Петербурге задержали более 20 человек

За день 15 марта задержали двадцать четыре человека, передает корреспондент «Росбалта». Действия полиции сопровождались криками «Позор».
Росбалт 10:08
Происшествия

В Казахстане завели уголовное дело на женщину из-за коронавируса

Жительницу Казахстана, зараженную коронавирусом нового типа, привлекли к уголовной ответственности за отказ предоставить информацию о контактировавших с ней людях и препятствование работе санитарных служб.
Известия 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Терешкова
Российский космонавт
Лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное