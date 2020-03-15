Политика
РИА НовостиТерешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
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Общество
«Аэрофлот» приостанавливает полеты в ряд европейских городов
Москва, 15 марта 2020, 21:46 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о приостановке полетов в ряд европейских городов из-за коронавируса.
Финансы
ФРС США снизила ключевую ставку до 0,25%
Федеральная резервная система США (ФРС) снижает с 16 марта ключевую ставку до 0,25% на фоне распространения нового типа коронавируса, говорится в заявлении на официальном сайте службы.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Политика
Jyllands-Posten (Дания): Россия цепляется за Шпицберген, но получает холодный ответ (Jyllands-Posten)
По словам Пера Арне Тотланда, Россия целится в эту «ахиллесову пяту» Норвегии.
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Футбол
«Локомотив» переиграл «Ростов» в матче РПЛ
Ростов-на-Дону, 15 марта 2020, 21:16 — REGNUM Футболисты клуба «Ростов» на своем поле уступили московскому «Локомотиву» в матче двадцать второго тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
Решила не наказывать: Меган Маркл пошла на уступки королеве
Хорошо, что супруга Гарри проявила благоразумие и стала наказывать 93-летнюю Елизавету, лишая её общения с правнуком.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Спорт
Уилсон и Трамп сыграют в финале Gibraltar Open
Английский снукерист Джадд Трамп сыграет в финале рейтингового турнира Gibraltar Open. В полуфинале он оказался сильнее Сяо Годуна из Китая.
Политика
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
Космос
Что происходит с Полярной звездой
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Шоу-бизнес
Отправленная на карантин Рудковская сделала заявление в Сети
После чего музыкальный продюсер сделала заявление в соцсети.
Политика
Власти Германии закрыли границу с рядом стран Евросоюза
Берлин, 15 марта 2020, 19:23 — REGNUM Власти Германии приняли решение о закрытии границ в Австрией, Францией и Швейцарией в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 15 марта сообщает издание Bild.
Музыка
Поляки в клипе на песню для Евровидения показали кадры с евромайдана
В ролике мелькают кадры с украинского евромайдана. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале Евровидения.
Экономика
«Обскому СПГ» подобрали компрессор
ГМС в 2021 году установит на «Обском СПГ» десять компрессоров метанового и этанового контуров, которые способны работать при низких температурах,— до сих пор у компании отсутствовали компетенции в производстве подобного оборудования.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Общество
Черногория запретила въезд иностранцам из-за коронавируса
Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство.
Политика
В Польше готовятся отметить победу над Россией
В Польше царит предпраздничная атмосфера, страна готовится торжественно и громко отметить победу.
Политика
Шесть лет референдуму: как изменилась жизнь в Крыму
В России отмечают годовщину воссоединения с полуостровом В понедельник, 16 марта, исполняется шесть лет со дня исторического для Крыма и Севастополя референдума.
Финансы
Эксперты назвали потери российских банков от цен на нефть и коронавируса
«Эксперт РА» считает наиболее вероятным снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent до $40–45 за баррель, рост инфляции выше 4%, повышение ключевой ставки на 1–1,5 п.п. до конца 2020 года (сейчас 6%) и замедления российской экономики до околонулевых значений.
Общество
В Коми из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Сыктывкар, 15 марта 2020, 22:55 — REGNUM В Коми с 16 марта из-за коронавируса вводится режим повышенной готовности, соответствующий указ подписал глава региона Сергей Гапликов.
Гаджеты
Nokia выпустила новый дешевый смартфон
Американская HID Global выпустила новый недорогой смартфон – Nokia C2. Информация об устройстве размещена на официальном сайте компании.
Происшествия
На чукотском руднике выявили два случая подозрения на коронавирус
Два случая подозрения на заражение коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано у сотрудников рудника «Купол» на Чукотке.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
Шоу-бизнес
«Скромнее надо быть»: Ренату Литвинову осудили за откровенное декольте
Другие же выразили мнение, что в возрасте Ренаты нужны более скромные и строгие наряды.
Общество
На протестных акциях в Петербурге задержали более 20 человек
За день 15 марта задержали двадцать четыре человека, передает корреспондент «Росбалта». Действия полиции сопровождались криками «Позор».
Происшествия
В Казахстане завели уголовное дело на женщину из-за коронавируса
Жительницу Казахстана, зараженную коронавирусом нового типа, привлекли к уголовной ответственности за отказ предоставить информацию о контактировавших с ней людях и препятствование работе санитарных служб.