Политика
РИА НовостиТерешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
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Общество
Российские торговые сети создают запасы продуктов
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Экономика
Восстановление мировой экономики может занять полтора года
Полного восстановления, очевидно, ждать очень долго, от 6 до 18 месяцев, но в краткосрочной перспективе вероятен внушительный отскок, — приводит его слова «Российская газета».
Политика
Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Музыка
В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение
В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина
Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Политика
Президент Израиля поручит Бени Ганцу сформировать правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин 16 марта поручит лидеру оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу сформировать правительство по итогам прошедших выборов в парламент (кнессет).
Общество
Александр Козлов посетил Свободный с рабочим визитом
15 марта в Свободном с рабочим визитом находились министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приамурья Василий Орлов.
Политика
Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Страны по всему миру закрывают границы из-за коронавируса Государства Европы, США, Украина, Казахстан и другие страны полностью или частично вводят ограничения на въезд иностранцев на территорию из-за распространения коронавируса.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 5%
Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Общество
В Чехии ввели общенациональный карантин
Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
Единоборства
Уайт не сомневается в проведении боя Хабиба и Фергюсона
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.
Наука
В Казани начали разрабатывать вакцину от коронавируса Covid-19
Исследователи из Казанского федерального университета приступили к разработке вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа Covid-19.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло до 59 человек
В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 59 человек.
Общество
В Коми введен режим повышенной готовности
По информации мэра Воркуты Игоря Гурьева, с 16 марта все школы и гимназии Воркуты переходят на дистанционное обучение, до отмены режима повышенной готовности.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1
Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Шоу-бизнес
У звезды шоу «Дом-2» Милены Безбородовой обнаружили опухоль груди
Молодая звезда шоу «Дом-2» пока не планирует удалять уплотнение. Впервые опухоль на груди Милены Безбородовой заметили осенью 2019 года.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Космос
Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец
Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Фигурное катание
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды
Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris* на ледовом шоу Россия, вперед (6+) 29 марта.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Футбол
Бывший муж Бузовой рассказал о поездке в Италию
Дмитрий Тарасов рассказал, что в Италии никуда особо не ходил из-за травмы.
Политика
Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19
Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.