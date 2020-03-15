Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Экономика Восстановление мировой экономики может занять полтора года Полного восстановления, очевидно, ждать очень долго, от 6 до 18 месяцев, но в краткосрочной перспективе вероятен внушительный отскок, — приводит его слова «Российская газета».

Политика Президент Израиля поручит Бени Ганцу сформировать правительство Президент Израиля Реувен Ривлин 16 марта поручит лидеру оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу сформировать правительство по итогам прошедших выборов в парламент (кнессет).

Общество Александр Козлов посетил Свободный с рабочим визитом 15 марта в Свободном с рабочим визитом находились министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приамурья Василий Орлов.

Политика Что произошло за выходные. Главные новости РБК Страны по всему миру закрывают границы из-за коронавируса Государства Европы, США, Украина, Казахстан и другие страны полностью или частично вводят ограничения на въезд иностранцев на территорию из-за распространения коронавируса.

Энергетика Мировые цены на нефть упали на 5% Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.

Общество В Чехии ввели общенациональный карантин Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Общество За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.

Общество В Коми введен режим повышенной готовности По информации мэра Воркуты Игоря Гурьева, с 16 марта все школы и гимназии Воркуты переходят на дистанционное обучение, до отмены режима повышенной готовности.

Космос Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.

Шоу-бизнес Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.