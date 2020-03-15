Политика

РИА НовостиРИА НовостиТерешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Терешкова рассказа о письмах благодарности за «сохранение Путина»

Известия15:08

Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»

РБК14:32

Терешкова рассказала о благодарности за «сохранение Путина»

Lenta.ru11:14

Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Газета.Ru11:16

Терешкова заявила, что россияне благодарят ее за «сохранение Путина»

Московский Комсомолец10:58

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

РИА Новости10:40

Видео недели: Путин согласился с «поправкой Терешковой», особый режим в Татарстане и пустынный Ухань

Реальное время00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Газета.Ru 10:53
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 18:23
Экономика

Восстановление мировой экономики может занять полтора года

Полного восстановления, очевидно, ждать очень долго, от 6 до 18 месяцев, но в краткосрочной перспективе вероятен внушительный отскок, — приводит его слова «Российская газета».
News.ru 08:47
Политика

Турция ввела запрет на въезд граждан из 14 стран

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 03:45
Музыка

В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение

В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
RT на русском 07:12
Хоккей

«Йокерит» отказался играть в плей-офф Кубка Гагарина

Напряжённая ситуация с коронавирусом вынудила «Йокерит» отказаться от выступления в плей-офф Кубка Гагарина.
LiveResult.Ru вчера в 08:08
Политика

Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 16:30
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета 10:45
Политика

Президент Израиля поручит Бени Ганцу сформировать правительство

Президент Израиля Реувен Ривлин 16 марта поручит лидеру оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу сформировать правительство по итогам прошедших выборов в парламент (кнессет).
RT на русском 14:32
Общество

Александр Козлов посетил Свободный с рабочим визитом

15 марта в Свободном с рабочим визитом находились министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приамурья Василий Орлов.
Амур.инфо 03:45
Политика

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Страны по всему миру закрывают границы из-за коронавируса Государства Европы, США, Украина, Казахстан и другие страны полностью или частично вводят ограничения на въезд иностранцев на территорию из-за распространения коронавируса.
РБК 11:00
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 5%

Мировые фондовые биржи 9 марта обвалились на 7-8% из-за резкого падения нефтяных цен после провала переговоров ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи сырья.
Аргументы и Факты 19:54
Общество

В Чехии ввели общенациональный карантин

Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
РИА Новости 18:15
Единоборства

Уайт не сомневается в проведении боя Хабиба и Фергюсона

ProstoProSport 01:00
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости 10:44
Общество

За сутки коронавирусом в мире заразились почти 11 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения сообщила о новых 10 982 случаях заражения новым типом коронавируса во всем мире за последние сутки, 343 человека скончались.
Вести.Ru 19:15
Наука

В Казани начали разрабатывать вакцину от коронавируса Covid-19

Исследователи из Казанского федерального университета приступили к разработке вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа Covid-19.
Татар-информ 00:09
Общество

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 59 человек

В России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших составило 59 человек.
Известия вчера в 11:29
Общество

В Коми введен режим повышенной готовности

По информации мэра Воркуты Игоря Гурьева, с 16 марта все школы и гимназии Воркуты переходят на дистанционное обучение, до отмены режима повышенной готовности.
Моя Воркута 16:50
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1

Презентация Huawei P40 запланирована на 26 марта.
iXBT.com 16:42
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
ТАСС 15:12
Шоу-бизнес

У звезды шоу «Дом-2» Милены Безбородовой обнаружили опухоль груди

Молодая звезда шоу «Дом-2» пока не планирует удалять уплотнение. Впервые опухоль на груди Милены Безбородовой заметили осенью 2019 года.
Актуальные Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Газета.Ru 13:47
Космос

Планета Уран «легла» набок из-за пояса колец

Авторы новой научной работы предположили, что на положение Урана повлияли тяжелые кольца. Сейчас пояс этой планеты слабый и тонкий.
МИР 24 13 марта в 05:54
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости 13 марта в 19:02
Фигурное катание

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды

Алина Загитова предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла Notre Dame de Paris* на ледовом шоу Россия, вперед (6+) 29 марта.
Izhlife 02:13
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС 19:12
Футбол

Бывший муж Бузовой рассказал о поездке в Италию

Дмитрий Тарасов рассказал, что в Италии никуда особо не ходил из-за травмы.
НТВ 17:32
Политика

Трамп переманивает из ФРГ ученых, разрабатывающих вакцину от COVID-19

Американский президент Дональд Трамп пытается переманить в США немецких ученых, которые работают над созданием вакцины против коронавируса, сообщило издание Welt am Sonntag со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
РИА Новости 10:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Терешкова
Российский космонавт
Лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное