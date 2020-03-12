Политика

ТАССТАССТерешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
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с чего всё началось

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.
ТАСС04:55

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Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят Россию

Коммерсантъ06:21

Терешкова обвинила критикующих ее поправку в нелюбви к России

РБК06:06

Терешкова обвинила критиков ее поправки в нелюбви к России

Lenta.ru05:12

«Люди, которые не любят страну». Терешкова ответила критикам ее поправки об обнулении сроков Путина

Фонтанка.Ру05:27

Терешкова заявила, что критикующие ее поправку не любят страну

РИА Новости05:12

Терешкова считает, что критикующие ее поправку о президентских сроках не любят РФ

Газета.Ru05:32

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

ТАСС04:55
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Энергетика

Экспортная выручка «Газпрома» в январе рухнула на 40%

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 г. рухнули на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года и едва превысили $3 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы.
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В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможном участии Путина в выборах-2024

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RT на русском 06:23
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Опубликован новый график обновлений до Android 10 для смартфонов Nokia

В этом году темпы сбавились, но уже многие смартфоны получились операционную систему Android 10.
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Авто

«АвтоВАЗ» сообщил об отзыве более 12 тыс. автомобилей Lada

Говорит Москва 06:18
Финансы

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года

Индекс РТС – один из основных российских фондовых индикаторов – упал ниже 1000 пунктов впервые с июля 2017 года.
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Общество

Том Хэнкс заразился коронавирусом

На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
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Общество

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

Интерфакс вчера в 11:41
Футбол

Семак: у нас есть варианты замены Барриосу на матч с «Уралом»

В петербургском "Зените" есть футболисты, которые могут заменить дисквалифицированного за перебор желтых карточек Вильмара Барриоса в матче 22-го тура чемпионата России против "Урала", заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
РИА Новости 05:14
Здоровье

Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи

Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 01:46
Армия и оружие

Сторожевик «Ярослав Мудрый» отправился к «Академику Черскому»

Группировка российских судов во во главе со сторожевиком «Ярославом Мудрым» направилась в Индийский океан для охраны судна-трубоукладчика «Академик Черский».
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Происшествия

Россиянин три месяца жил с мертвой женой

Мужчина жил три месяца с мертвой женой: с августа по октябрь 2019 года.
Lenta.ru 06:41
Гаджеты

Опубликован список самых подделываемых смартфонов

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Московский Комсомолец в Марий Эл 05:06
Происшествия

Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео

Камера наблюдения запечатлела ограбление дома заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках.
Известия вчера в 08:08
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

REGNUM 05:58
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Кино

12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах

Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
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Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга

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Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным

В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
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Политика

Песков назвал далекой от эпидемии ситуацию с коронавирусом в России

Песков отметил, что из-за коронавируса в Кремле пока не рассматривают перенос голосования по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля, или отмену парада Победы в мае.
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Общество

Кабмин одобрил запрет высаживать детей-безбилетников из транспорта

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что правительство одобрило законопроект, который запрещает высаживать из транспортных средств не оплативших проезд детей.
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Игры

Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году

Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
REGNUM вчера в 20:48
Общество

В Европе осталась всего одна страна без коронавируса

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Энергетика

Bloomberg: саудиты хотят предложить Европе тройные объемы нефти по $25

"Саудовская Аравия предлагает свою основную нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене примерно 25 долларов за баррель, что является огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals", — отмечает агентство.
РИА Новости 04:57
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В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:18
Здоровье

В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции

11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета вчера в 16:26
Политика

Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил

Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
RT на русском вчера в 16:25
Финансы

Средства ФНБ предлагается размещать в долговые обязательства Китая

"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют – за счет китайского юаня", — указано в пояснительной записке к проекту.
ПРАЙМ 06:29
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru вчера в 12:44
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