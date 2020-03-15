Политика
РБКТерешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок. Об этом Терешкова рассказала в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
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Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Общество
Пресс-секретарь Яценюка объяснил госпитализацию бывшего премьера
Позднее пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло призвала журналистов не связывать приезд бывшего украинского премьера в клинику с каким-либо заболеванием.
Политика
На Украине предложили ограничить передвижение по стране
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Авто
Новый суперкар замаскировали под старый Porsche
Зелёное купе стилизовано под классический Porsche 911 поколения 964 образца 1989-1994 годов, однако это как раз тот случай, когда внешность обманчива: монокок суперкара и все кузовные панели сделаны из углеродного волокна.
Гаджеты
Неанонсированные наушники Apple Powerbeats 4 продаются в сети Walmart
Apple пока хранит молчание по поводу анонса Powerbeats 4. Ввиду того, что из-за коронавируса компании пришлось отменить или перенести многие мероприятия, анонс новых наушников, скорее всего, был отложен.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Кино
Джеймс Ганн опубликовал список фильмов для просмотра в период карантина
Режиссёр «Стражей Галактики» и предстоящего «Отряда самоубийц» Джеймс Ганн разместил в своем профиле Twitter подборку 10 редких фильмов, которые мало кому удавалось посмотреть.
Футбол
УЕФА предложит провести Евро-2020 в конце года или летом 2021-го
Ожидается, что УЕФА планирует предложить ассоциациям перенести Евро-2020, который должен был состояться с 12 июня по 12 июля, на более поздний срок.
Политика
Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса
Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
Космос
SpaceX отменила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
Футбол
Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»
Интернет
Мобильное приложение YouTube получило обновление интерфейса
В настоящее время обновление приложения YouTube доступно всем пользователям мобильных устройств, работающих под управлением Android и iOS.
Наука
Ученые назвали новую причину старения
Здоровье
Вирусолог назвал, для кого коронавирус может быть смертельно опасен
Эпидемиолог назвал группы тех людей, для которых вирусное заболевание COVID-19 особенно опасно для здоровья.
Общество
Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством
Власти Москвы признали распространение новой коронавирусной инфекции чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.
Космос
ТАСС в спецпроекте рассказал об истории открытия и «закрытия» Плутона
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Происшествия
Два ребенка упали под лед в Вологде
Общество
В Госдуме оценили идею перевести вузы на дистанционное обучение
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов назвал рекомендацию Министерства науки и высшего образования перевести вузы на дистанционное обучение правильной мерой.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Финансы
«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+
По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
За последние сутки из-за вызванных коронавирусом осложнений в Италии умерли 368 человек.
Футбол
Зрители болели футболом. ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью в Москве
Московский ЦСКА сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в домашнем матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Энергетика
Глава «Газпром нефти» рассказал о плюсах низких цен на нефть
Дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9–1% при учете снижения мировых цен на нефть до нынешнего уровня, говорил министр финансов Антон Силуанов.