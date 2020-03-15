Политика

РБКРБКТерешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок. Об этом Терешкова рассказала в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
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