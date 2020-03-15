Политика

Газета.RuГазета.RuТерешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина". Об этом она сказала в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
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Валентина Терешкова
Я получаю огромную почту и каждое письмо начинается: "спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича.
— Валентина Терешкова, российский космонавтСуть событий 12:10
с чего всё началось

Терешкова рассказала, что ее благодарят за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
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Терешкову поблагодарили за «сохранение» Путина

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Терешкова рассказала о благодарности за «сохранение Путина»

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Валентина Терешкова: Россияне помнят, какой Путин принял страну, и потому просили: «Сохраните нам Владимира Владимировича!»

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«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов

Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
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Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

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Российский лыжник Александр Большунов, выигравший общий зачет Кубка мира, остался без заслуженного трофея.
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Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
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Эпидемиолог назвал группы тех людей, для которых вирусное заболевание COVID-19 особенно опасно для здоровья.
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Российский космонавт
Лётчик-космонавт СССР, первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Российский политик. Депутат Государственной думы Российской Федерации.
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